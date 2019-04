Dăncilă: Vom discuta în cadrul structurilor de partid despre înlocuitorul Rovanei Plumb

Premierul Viorica Dăncilă a declarat luni că se va decide în Comitetul Executiv Naţional al PSD dacă miniştrii Rovana Plumb şi Natalia Intotero, candidate la europarlamentare, trebuie să îşi dea demisia din Guvern înainte de începerea campaniei electorale şi a adăugat că tot în structurile de partid se va stabili şi cine le va lua locul.



"Rovana Plumb a fost un ministru foarte bun şi este încă, pentru că încă deţine acest portofoliu, la Fonduri europene. După cum ştiţi, am plecat de la un grad de absorbţie zero al Guvernului Cioloş, am ajuns la media europeană. Nu a fost uşor, nu aveam creditate nici măcar autorităţile de management. Uite că acest lucru s-a putut. În spatele acestor procente există o muncă enormă, o apreciez foarte mult pe doamna ministru Rovana Plumb, dar sunt convinsă că va fi un europarlamentar la fel de bun, pentru că deja cunoaşte modul de lucru în Parlamentul European, cunoaşte lucrul între instituţiile europene şi acest lucru este un plus. Legat de înlocuitorul ei, nu am discutat încă acest lucru, îl vom discuta în cadrul structurilor de partid, în cadrul Comitetului Executiv Naţional", a spus premierul, după ce a vizitat lucrările la podul suspendat peste Dunăre din zona Jijila.



Ea a adăugat că în CExN al PSD se va pune problema şi dacă cei doi miniştri care candidează la alegerile europarlamentare ar trebui să îşi dea demisia sau să îşi ia concediu în timpul campaniei.



"Cred că vom avea această discuţie tot în cadrul CExN şi să punem în balanţă cum este mai bine, astfel încât să nu existe nici suspiciuni, nici acuze şi să se poată desfăşura campania în reguli cât mai bune. Vom vedea în scurt timp dacă este necesar ca doamna Rovana Plumb şi doamna Natalia Intotero să îşi dea demisia sau dacă vor continua, dar bineînţeles că această continuitate va presupune concedii din partea celor doi miniştri", a menţionat premierul. AGERPRES