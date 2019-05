Daniel Florea: Am greșit că am acceptat demonizarea lui Dragnea

Primarul sectorul 5, Daniel Florea, considera ca niciunul dintre colegii sai "nu trebuie să se dezică de președintele alături de care am obținut cele mai bune rezultate din istoria partidului".

''Avem un președinte executiv și în principiu, președintele executiv va prelua conducerea partidului. Niciunul dintre colegii mei nu trebuie să se dezică de președintele alături de care am obținut cele mai bune rezultate din istoria partidului. Cred că am greșit foarte mult pe partea de comunicare și am acceptat demonizarea lui, de identificare a lui ca fiind un monstru al răului. Am primit o lecție foarte dură. Domnul Liviu Dragnea este un om care are măsura propriilor acțiuni. Să fie tare..Nu știu...Să fie. Este o zi care trebuie să rămână în memoria noastră, a tuturor. Trebuie să nu ne lăsăm colegii singuri la greu'', a spus Daniel Florea înainte de ședința partidului, la Antena 3.