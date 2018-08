Daniel Florea se declară mâhnit că Ecaterina Andronescu a ajuns 'o portavoce' a adversarilor PSD

Preşedintele organizaţiei PSD Sector 5, Daniel Florea, se declară mâhnit şi revoltat de faptul că senatorul social-democrat Ecaterina Andronescu i-a cerut liderului PSD Liviu Dragnea să facă un pas în spate, susţinând că în acest fel fostul ministru al Educaţiei ar fi devenit "o portavoce" a adversarilor politici.



"Aţi avut toată susţinerea partidului pentru funcţiile publice numeroase pe care le-aţi ocupat. Sigur sunt mulţi profesori universitari care şi-ar fi dorit şi ar fi meritat şansa pe care dumneavoastră aţi avut-o în repetate rânduri. Acum, când din motive pe care şi dumneavoastră le ştiţi foarte bine, nu mai aveţi această susţinere, strugurii sunt acri. Sunt profund mâhnit şi revoltat că aţi ajuns azi o portavoce a adversarilor noştri politici şi că negaţi realităţi economice şi sociale evidente care se datorează exclusiv guvernării PSD: creşterea pensiilor, creşterea cu 14% a salariului mediu în prima jumătate a acestui an, înfiinţarea a aproape 90.000 de noi locuri de muncă, reducerea şomajului la cea mai scăzută cotă istorică, cea mai mare creştere economică trimestrială din Europa", a scris primarul Sectorului 5, pe Facebook.



El a adăugat că Ecaterina Andronescu îl atacă pe liderul PSD "exact în modalitatea descrisă" luni în discursul preşedintelui Klaus Iohannis. Daniel Florea şi-a exprimat convingerea că legitimitatea guvernării este dată numai de votul cetăţenilor, democratic exprimat şi că guvernarea "nu se câştigă prin atacuri mediatice care să încurajeze manifestări anarhice".



"Preşedintele PSD este singurul lider ales de toţi membrii de partid, cu o majoritate covârşitoare, expresie a maturităţii şi forţei partidului nostru, care a rămas strâns unit pentru a face faţă provocărilor unor pseudo-politicieni susţinuţi, de multe ori ocult, de forţe care nu au nimic în comun cu interesul real al României. Românii au înţeles asta şi, sub conducerea preşedintelui Liviu Dragnea, PSD a obţinut cele mai bune rezultate din istoria sa. Şi va continua să ofere ţării noastre cadrul legislativ, economic, social şi moral pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale fiecărui cetăţean în parte şi pentru toţi românii, fie că trăiesc înăuntrul sau în afara graniţelor ţării mamă", se mai arată în postarea sa.



Senatorul social-democrat Ecaterina Andronescu a solicitat, marţi, liderului formaţiunii, Liviu Dragnea, să facă un pas în spate "pentru binele României şi al PSD", precizând că partidul trebuie să vină în cel mai scurt timp "cu un prim-ministru şi un guvern PSD de super profesionişti".



"Este momentul să ne trezim şi să luăm în serios responsabilitatea majoră pe care ne-a încredinţat-o poporul: să guvernăm ţara. Dar, pentru a atinge acest obiectiv, noi, cei din PSD, trebuie să facem urgent două lucruri: 1. Să venim în cel mai scurt timp cu un prim-ministru şi un guvern PSD de super profesionişti şi să guvernăm ţara, iar partidul are suficienţi specialişti pentru un asemenea guvern. 2. Pentru binele României şi pentru binele PSD, preşedintele partidului trebuie să facă un pas în spate, să dea dovadă de responsabilitate şi maturitate şi să facă un act de mare curaj şi demnitate politică şi să se retragă din fruntea partidului. Motivele sunt suficiente, le ştim cu toţii şi nu le voi expune acum. Dacă lucrurile acestea nu se vor întâmpla acum, urgent, vom pierde guvernarea, iar noi ca partid vom ajunge la dezastru", a scris Andronescu, marţi, pe Facebook. AGERPRES