Daniel Funeriu: “PLUS digeră orice putreziciune”

Bogdan Iurascu/Intact Images Ministrul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Daniel Funeriu participa la adunarea generala a Consiliului National al Elevilor, in Bucuresti, joi, 3 februarie 2011. INTACT IMAGES/Jurnalul National/Bogdan Iurascu Ministrul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Daniel Funeriu participa la adunarea generala a Consiliului National al Elevilor, in Bucuresti, joi, 3 februarie 2011. INTACT IMAGES/Jurnalul National/Bogdan Iurascu

Fostul ministru al Învățământului și ex-consilierul prezidențial al lui Traian Băsescu, Daniel Funeriu, șterge pe jos cu Alianța USR-PLUS, pe care o acuză de faptul că, deși partidul condus de Dan Barna și-a modificat statutul pentru a interzice accederea pe liste a “securiștilor”, partidul condus de Dacian Cioloș nu a luat astfel de măsuri.

“Statutul PLUS e ca stomacul unui somn: digeră orice vietate sau putreziciune halită în ape tulburi. Listele fiind comune, escrocheria politică poate fi lesne executată, dacă Dacian Cioloș și oamenii de bine de la PLUS nu sunt vigilenți: orice putreziciune politică se infiltrează sub un pretext oarecare la PLUS, unde este digerat și astfel transformat în ceva comestibil alianței USR-PLUS și... hop pe listă și/sau ministru. Or, știm cu toții că nici dacă vrei, nu poți să fii 100% vigilent. Așa că, stimate dle Barna, nu e păcat de excelentul statut al USR și munca oamenilor voștri, dacă colegii de la PLUS, din naivitate sau lipsă de vigilență, vă bagă vreo putreziciune pe gât? Că sigur «strategie» nu e”, a scris Daniel Funeriu pe Facebook. Acesta susține că soluția corectă pentru ca acest gen de scenariu să nu aibă loc ar fi ca toate nominalizările în alianță să fie făcute după statutul USR. “O să vă fac și eu o listă a putreziciunilor în curând”, amenință Funeriu.