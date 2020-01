Daniel Zamfir: Să folosești din nou o dramă și să te urci pe un cadavru de pe care să strigi iarăși "la pușcărie"

Daniel Zamfir i-a taxat pe parlamentarii Florin Roman (PNL) și Ion Stelian (USR) după ce au zis în cazul profesorului Beuran.

”MIZERABILII. Pe scenariul "Mor oamenii din cauza coruptiei/incompetentei", doi mizerabili, unul de la PNL, Florin Roman si altul de la USR, Ion Stelian, vorbesc de vina prof Beuran in decesul femeii de la Floreasca. Bai, mizerabililor!

Prof Beuran a preluat-o pe femeie - un caz in care nu se baga nimeni, avand in vedere cancerul avansat, la rugamintea prof. Lascar - si nici nu a fost in sala de operatii in momentul nefericitului eveniment. Sa nu vorbesti de faptul ca femeia suferea de o boala incurabila intr-un stadiu avansat, fiind la a treia operatie si sa folosesti din nou o drama si sa te urci pe un cadavru de pe care sa strigi iarasi "la puscarie" arata mizeria umana a tuturor celor care au gasit un prilej sa plateasca polite sau sa castige capital politic”, a scris Daniel Zamfir pe Facebook.