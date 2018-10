Dănuț Andrușcă: Nu mă pot ei denigra, cât pot eu rezista

Atacurile care au apărut în ultima vreme în spaţiul public şi care vor mai apărea vin din zone gri şi reprezintă diverse grupuri de interese, iar eu nu voi ezita să-mi apăr onoarea şi demnitatea, inclusiv în instanţa de judecată, afirmă ministrul Economiei, Dănuţ Andruşcă, într-o postare pe pagina de Facebook.



"În spaţiul public au apărut, şi sunt convins că vor continua să apară, o serie întreagă de atacuri la adresa mea. Unele sunt politice, altele sunt personale. Toate vin, însă, din zone gri şi reprezintă diverse grupuri de interese. Nu voi ezita să-mi apăr onoarea şi demnitatea, inclusiv în instanţa de judecată, împotriva tuturor celor care abuzează de decenţa mea şi folosesc tot felul de injurii", precizează ministrul Economei.



El precizează, totodată, că probabil este o "coincidenţă" faptul că aceste atacuri au apărut după ce luni a "demascat" acest mod de a face politică. Luni a fost dezbătută în Camera Deputaţilor moţiunea simplă pe Economie iniţiată de liberali, document care a fost respins, însă, miercuri.



"Când am vorbit în plenul Camerei Deputaţilor despre 'şobolăneli' exact la acest tip de atacuri mă refeream. Poate este coincidenţă că tot acest spectacol a început exact după ce am demascat, luni, acest mod de a face politică. E clar că am deranjat pe cineva, sau pe mai mulţi. Repet, sunt un om bine-crescut şi cu frică de Dumnezeu, dar asta nu înseamnă că voi tolera la nesfârşit toate insultele din spaţiul public care se vehiculează la persoana mea. Nu spun asta ca o ameninţare, ci ca o avertizare!", subliniază Dănuţ Andruşcă.



Pe de altă parte, ministrul Economiei scrie că toate aceste atacuri recente nu-l au drept miză principală pe el, ci vizează grupul celor care au decis să-l susţină pe preşedintele PSD, Liviu Dragnea.



"Spre deosebire de cei care le-au comandat şi le execută, eu sunt şi voi rămâne un jucător de echipă. La final, o concluzie: nu mă voi lăsa intimidat de reprezentanţii acestor grupuri de interese. Nu mă pot ei denigra, cât pot eu rezista (că tot este această sintagmă la modă prin România)", susţine ministrul Economiei.



Senatorul PSD Adrian Ţuţuianu a declarat miercuri că Dănuţ Andruşcă nu este potrivit pentru postul de ministru al Economiei şi a adăugat că este pregătit să meargă în instanţă dacă va fi chemat de către acesta din urmă pentru a răspunde în legătură cu afirmaţiile pe care le-ar fi făcut în stenogramele apărute în presă.



"Eu cred că domnul ministru Andruşcă nu este potrivit pentru postul de ministru al Economiei, cred că este datoria noastră să semnalăm această chestiune şi să cerem, ca oameni politici responsabili, îmbunătăţirea actului de guvernare, îmbunătăţire care se poate realiza doar prin oameni cu calităţi profesionale certe", a precizat Ţuţuianu, la Palatul Parlamentului.



Întrebat cum răspunde unui comunicat al ministrului Economiei, în care se arăta că analizează declaraţiile lui Adrian Ţuţuianu şi ia în calcul să-l dea în judecată, senatorul social democrat a declarat: "Expresia nu-mi aparţine mie (n.r. - e prost, că nu poate să asculte nici cinci minute), aparţine unui om din Ministerul Economiei, dar nu am nicio îndoială că există un anume suport pe acest subiect. Dacă dânsul vrea să facă un asemenea gest, vă asigur că voi merge în instanţă, ştiu să mă apăr, sunt avocat de meserie şi ştiu foarte bine ce vorbesc (...)".



Întrebat dacă are aceeaşi părere despre ministrul Economiei, Ţuţuianu a răspuns afirmativ.



În presă au apărut mai multe stenograme dintr-o şedinţă de partid în care vicepreşedintele PSD Adrian Ţuţuianu îl critică pe ministrul Economiei, Dănuţ Andruşcă.

