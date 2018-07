Darius Vâlcov: Economia României a crescut cu 24 %

Darius Vâlcov a vorbit despre programul de guvernare și totodată a declarat că economia României a crescut cu 24 % de când coaliția PSD-ALDE a preluat conducerea Guvernului.

”Am fost partener în realizarea programului de guvernare, alături de Liviu Dragnea. În construirea lui au fost foarte multe discuții, am încercat să vedem care e viziunea politică. Noi vrem să urmăm modelul irlandez. Iralnda este țara din Uniunea Europeană care are cea mai mică povară fiscală. Economia României a crescut cu 24%. Am depășit Grecia, anul acesta vom depăși Cehia și Portugalia. În 2020 vom depăși Finlanda și vom ajunge pe locul 12, acum suntem pe locul 16. În 2016, veniturile românilor erau de 50 de miliarde de euro, noi vrem să ajugnem la 75 de miliarde de euro. Acum suntem la 62 de miliarde. De când a venit coaliția PSD-ALDE la guvernare au venit peste 12 miliarde de euro și vor mai veni 13 miliarde”, a declarat Vâlcov la Antena 3.