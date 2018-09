De ce Mihai Fifor nu participă la ședința CEX de la PSD

Ministrul Mihai Fifor a transmis un mesaj de ultimă oră, în contextul CEx-ului de vineri, 21 septembrie.

„Partidul Social Democrat a demonstrat în repetate rânduri că este un partid puternic, democratic și echilibrat, capabil să ia decizii mature și corecte prin unitatea membrilor săi. Am trecut prin perioade dificile în care, doar împreună, am reușit să luăm decizii bune pentru România și români, în pofida încercărilor adversarilor noștri de a pune tot felul de piedici.

Suntem si vom ramane o mare familie și, ca în orice familie, soluțiile pentru orice fel de nemulțumire se discuta si se rezolvă în interior prin discuții așezate.

Am convingerea că printr-un dialog constructiv în cadrul CEX, cu multa intelepciune, putem găsi rezolvare pentru orice obstacol, astfel încât să continuăm buna guvernare demonstrată atât de cifrele publicate de instituțiile interne cât și de cele publicate de agențiile de rating internaționale.

Votul masiv al cetățenilor ne obligă să ducem guvernarea la capat, iar acest lucru se poate face doar cu un partid unit si dand dovada de maturitate si responsabilitate atat in fata romanilor, cat si a partenerilor nostri externi. Intotdeauna am fost adeptul soluțiilor echilibrate, pe care nu le putem identifica decât prin discuții serioase. Numai așa putem să ne prezentăm în fața colegilor și a cetatenilor.

Mâine nu voi putea participa la CEX, urmând a fi în vizită oficiala la Washington, deplasare extrem de importantă pentru consolidarea relației bilaterale strategice cu SUA.

Cu toate acestea, in calitate de vicepresedinte al PSD, dar si de membru al guvernului am obligatia de a fi alaturi de premierul Viorica Dancila, de a sustine guvernarea PSD-ALDE si, desigur, nevoia de stabilitate si coerenta in tot ceea ce intreprindem ca partid care a fost investit cu increderea a milioane de romani”, a transmis Mihai Fifor, joi seară.

Comitetul Executiv Naţional al PSD se reuneşte vineri, de la ora 12.30.