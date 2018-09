Decizie șoc. Klaus Iohannis a suspendat lucrările ședinței CSAT

Klaus Iohannis a suspendat lucrările ședinței CSAT și a susținut ă scurtă declarație de presă:

”Tema pe care am discutat-o azi a fost rectificarea bugetară propusă de Guvern pentru instituțiile din domeniul Securității Naționale. Este o obligație acest aviz al CSAT atunci când se discută bugetele instituțiilor din acest domeniu. Guvernul a publicat în august un proiect de rectificare bugetară, un proiect care reprezenta o rectificare bugetară puternic pozitivă. S-au alocat mult prea mulți bani în plus decât în bugetul inițial. Așa a fost prezentată rectificarea și așa s-a și dorit. Pe această rectificare puternic pozitivă, Guvernul a propus tăieri semnificative la foarte multe instituții importante din zona Securității Naționale. Acest lucru nu a fost la niciun moment explicat. (...) Directorii serviciilor și instituțiilor ne-a arătat situația din punctele lor de vedere arătând foarte clar că în aceste condiții de tăiere nu se pot atinge obiectivele stabilite tot în CSAT, tot cu acest Guvern, în prima parte a anului 2018. Având în vedere acest lucru, nu s-a putut emite avizul necesar pentru rectificarea bugetară. De aceea am hotărât să suspend ședința CSAT. Rectificarea bugetară este necesară, după părerea mea. Ea trebuie făcută. Pe de altă parte dorim să nu facem abstracție de la colaborările loiale între instituțiile statului. Prin această suspendare, am creat posibilitatea Guvernului să revină cu un nou proiect de rectificare, să renunțe la aceste tăieri în zona Securității Naționale, care nu pot fi explicate decât, eventual, printr-o sintagmă detip șicană politică. Să se revină la discuții și la colaborări. După ce se situația va fi rezolvată se va putea obține avizul CSAT,”, a declarat Iohannis, citat de antena3.ro

Președintele a amintit că avizul CSAT nu este unul facultativ.



