Declarație de avere. Ministrul „Grindă” are cinci terenuri intravilane și două case. Din declarația de avere lipsește casa de 910 metri pătrați

Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, Ion Ştefan, deţine mai multe terenuri intravilane şi agricole, două case, un cont de 300.000 de euro la BRD şi venituri din dividende. Ion Ştefan mai deţine două terenuri agricole în suprafaţă totală de 20.117 metri pătraţi şi cinci terenuri intravilane (1.529.636 metri pătraţi), potrivit declaraţiei de avere publicată pe site-ul Guvernului.



Ministrul Lucrărilor Publice mai are două case, una cumpărată în 1999, în suprafaţă de 524 metri pătraţi, şi cealaltă în 2013, cu o suprafaţă de 130 metri pătraţi. El a obţinut 1.200 lei venituri din chirii. Inițial, Ion Ștefan avea trecută în declarația de avere o casă de 910 metri pătrați despre care a spus că a ieșit așa mare din cauza unei grinde greșite. Acum, în declarația publicată pe site-ul Guvernului, această casa de 910 metri pătrați lipsește.



În calitate de parlamentar, Ion Ştefan a obţinut, în ultimul an fiscal, un salariu lunar de 120.042 lei, iar soţia, Ştefan Mirela, un salariu de 14.400 lei de la SC Balcanic Prod SRL, Focşani. Ministrul Lucărilor Publice mai are venituri din dividente. În plus, Ion Ștefan nu are datorii și nici credite.