Declaratii DURE ale lui Radu Tudor la adresa Guvernului: "Nu mai promiteti proiecte noi. Va faceti de ras!"

Jurnalistul Radu Tudor a realizat o radiografiere dura a promisiunilor lansate de Guvernul PSD-ALDE. Acesta considera ca lansarea unor promisiuni noi si nefinalizarea proiectelor vechi va genera multa frustrare.

”Corigent la capitolul investitii, mai ales in zona de infrastructura, guvernul PSD-ALDE incearca sa recupereze acest handicap grav in ochii opiniei publice.

Recent au fost anuntate proiectele de PPP (parteneriat public privat). Adica mari investitii facute de firme private, care mai apoi din taxe isi recupereaza investitia. Totul bun si frumos, pe model occidental.

Problema este ca multe dintre proiectele anuntate sunt de ani de zile mentionate, promise, nerealizate. Desi avem absolut tot ce ne trebuie ca tara sa le realizam. Mai putin oameni competenti.

Pe langa halucinatii de genul “o noua statiune turistica in Muntii Fagaras”, lista PPP include si urmatoarea promisiune :

2. Construirea aeroportului Bucureşti Sud

Supraaglomerarea aeroportului Henri Coandă – Otopeni impune construirea unui nou aeroport, în zona de sud a Bucureştiului, atât pentru pasageri, cât şi pentru mărfuri.

Aeroportul din zona de sud a Bucureştiului va putea deveni un punct de tranzit în deplasările pasagerilor către regiunile Asia – Pacific, cât şi Europa – America.

Dimensiunea Aeroportului Bucureşti Sud va trebui proiectată pentru un trafic de aproximativ 30 de milioane de pasageri, pe o suprafaţă desfăşurată de maxim 600 ha și să fie dotat cu cel puțin două terminale. În măsura în care se vor identifica asemenea suprafeţe la autorităţile locale, acestea pot participa la constituirea societăţii de proiect.

Accesul la acest aeroport se va face și pe noua autostrada București-Alexandria-Craiova și pe centura Bucureștiului, care este prevăzută să treacă în apropiere, cât și pe noua magistrală de metrou Bragadiru-Piața Unirii.

Ar fi de ras, dar in realitate e de plans. Atatea promisiuni extrem de indepartate in doar cateva randuri. Daca citesti de la stanga la dreapta, vezi deja aeroportul nou din sud, autostrada care trece pe acolo, magistrala de metrou…. ce sa mai, un vis !

Aceste promisiuni desarte sunt insa praf in ochii oamenilor.

De ani buni, Guvernul este incapabil sa realizeze proiecte mult mai mici si mai fezabile. Sa le luam pe rand :

Linie ferata Gara de Nord – Aeroportul Henri Coanda

Metroul spre Drumul Taberei

Modernizarea Aeroportului Henri Coanda (extindere, piste noi, platfome aeroportuare, hangare)

Centura Bucuresti

Autostrada Sibiu-Lugoj, inceputa acum 10 ani

Autostrada Pitesti-Sibiu, neinceputa dupa 10 ani de promisiuni

Autostrada Comarnic-Brasov, neinceputa dupa 20 de ani de promisiuni

Spitalele regionale pe bani europeni, promise acum 6 ani de guvernul condus de presedintele PSDMa opresc aici pentru lista este atat de lunga incat poate provoca deprimare consistenta.

Cand vad cu cata usurinta promite guvernul “un nou aeroport in sud”, imi aduc aminte ca zilnic primim mesaje de la pasageri in legatura cu starea din ce in ce mai proasta a Aeroportului Henri Coanda. Unde, printre multe altele, calatorii stau la cozi imense la automate prea putine si prea vechi de platit parcarea. De exemplu.

Deci tu nu poti, guvern actionar 100% sa pui niste automate noi si moderne de cateva mii de euro si promiti ca faci un aeroport nou de 1 miliard de euro in sud?

Mi-as dori sa pot crede ceva din aceste promisiuni. Dar ele se dovedesc la fel de inselatoare precum competenta celor care conduc sectorul Transporturi de atatia ani.

Sa revenim cu picioarele pe pamant si sa facem macar ce s-a promis acum 10-15 ani. Nu mai promiteti lucruri noi pana cand nu le terminati pe cele vechi. Altfel, va faceti de ras si ne umpleti pe noi de frustrare.”, scrie Radu Tudor, pe blogul personal.