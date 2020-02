Demisie în Guvernul României: A fost o onoare pentru mine!

Foto: Facebook/ Ioana Constantin

Ioana Constantin a demisionat din funcția de secretar de stat la ministrul Muncii, din Guvernul Orban. Anunțul l-a făcut chiar pe pagina personală de Facebook, scrie Antena 3.

La ședința Colegiului Național din 15 februarie, membrii PMP i-au acordat Ioanei Constantin încrederea și responsabilitatea de a coordona la nivel național campania pentru alegerile locale din acest an.

„2020 e un an important pentru toți

A fost o onoare să fac parte din Guvernul României, iar acum închei activitatea de secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru a mă dedica campaniei PMP pentru alegerile locale.

La ședința Colegiului Național din 15 februarie, colegii mei din PMP mi-au acordat încrederea și responsabilitatea de a coordona la nivel național campania pentru alegerile locale din acest an. Am avut o colaborare bună cu ministrul Violeta Alexandru și oamenii pe care i-am întâlnit în minister. Mă bucur că am putut lucra împreună. Las în urmă, în lucru, un proiect care sper că se va concretiza: un acord cu Republica Moldova pentru piața forței de muncă.

E nevoie de o schimbare radicală în cele mai multe dintre județele țării. Iar alegerile locale sunt fundamentale. Din acest motiv, PMP a susținut și susține cu toată convingerea revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin.

A fost o perioadă agitată politică. Cred că România are nevoie de stabilitate și predictibilitate.

Ne apucăm de treabă! Ne vedem în județele dvs.! +PMP10%”, se arată pe pagina de Facebook a Ionei Constantin.