Mihai Tudose: Ponta are proiectul lui. Vrea să fie președinte în 2024

Ex-premierul Guvernului PSD, Mihai Tudose, și-a anunțat, ieri, demisia din cadrul partidului Pro România, acuzându-l pe Victor Ponta că are un singur proiect, pentru el personal, și anume câștigarea alegerilor prezidențiale în anul 2024. Demisia lui Tudose vine după ce, luna trecută, acesta s-a alăturat taberei din partid care opina pentru acordarea votului de învestitură necesar instalării Cabinetului Orban, tensiuni în urma cărora relația sa cu Victor Ponta a atins un punct critic. În cadrul unui interviu acordat, ieri, jurnalistului Bogdan Chirieac, Mihai Tudose a precizat că se gândește la o revenire în PSD.

„Subsemnatul Tudose Mihai vă rog să luați act de demisia mea din calitatea de membru Pro România. Motivele acestui act și anume totalul dezacord cu deciziile conducerii centrale fiind de notorietate nu le mai detaliez” – este postarea pe care fostul premier și actual europarlamentar a făcut-o, ieri dimineață, pe contul său de socializare, la care a atașat și documentul de demisie.

Ulterior, în cadrul unui interviu acordat ziarului on-line DCNews, Mihai Tudose a subliniat că singurul obiectiv al lui Victor Ponta este de natură personală și vizează alegerile prezidențiale din anul 2024. “Acum două zile, liderul Victor Ponta spunea:«Proiectul meu este 2024». Adică el vrea să fie președinte în anul 2024. Este idealul lui, proiectul lui personal. Ce se întâmplă cu cei din jur nu-l interesează! Păi, stai un pic, că mai sunt și alții în acest partid”, povestește acesta.

Ce spune despre PSD și despre o eventuală întoarcere în partid

Mihai Tudose analizează, deocamdată, care va fi traseul său politic și nu exclude posibilitatea de a reveni în cadrul Partidului Social Democrat, mai ales că este bun prieten cu președintele interimar al formațiunii, Marcel Ciolacu, și cu care vorbește cel puţin o dată la două zile. Fostul premier precizează că a plecat din PSD “din cauza modului în care era condus de către Liviu Dragnea și de fosta conducere a partidului” şi speră că acest mod de a face politică în PSD s-a schimbat odată cu demisia grupării Dăncilă. Deocamdată, însă, analizează posibilitatea unei reveniri în partid. Tudose arată că PSD are o percepție negativă în diaspora și povestește un episod despre experiența sa cu românii din străinătate. “Acum două luni, am pățit un incident, mi-am rupt o mână. Accident casnic: m-am împiedicat. Evident că nu a trecut, s-a umflat, am chemat un taxi și m-am dus la spital, în Bruxelles, seara. În zece minute, aveam radiografie și de toate. A venit un medic român. (…) A venit să vadă despre ce e vorba, fiind anunțat de la recepție că e un român venit la urgență. El nu era ortoped. Atunci m-a văzut. A fost foarte drăguț, gest extraordinar de simpatie: un român care a venit să ajute un alt român. Cam asta e cu românii de acolo. Nu se mai întoarce. Soția e tot medic. Doi copii. S-au așezat”.

Ponta a comentat sec demisia

Reacţia lui Victor Ponta la anunțul făcut de Mihai Tudose, cu privire la demisia din partid, a fost una scurtă și seacă. “Majoritatea absolută a celor din Pro România am decis să nu susținem Guvernul PNL Orban. Domnul Tudose a fost în dezacord cu această decizie și, în consecință, a decis să demisioneze din Pro România. Este dreptul său și deciziile îi apartin!”, a precizat liderul Pro România.