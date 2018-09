Deputatul Florin Manole (PSD): Ministrul Teodorovici greşeşte în legătură cu pachetele de servicii de sănătate diferenţiate

Deputatul PSD Petre Florin Manole declară că ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, greşeşte în expunerea ideilor privind pachetele de servicii de sănătate diferenţiate în funcţie de cuantumul cotizaţiei plătite de fiecare asigurat, parlamentarul social-democrat subliniind că astfel s-ar ajunge la instituirea unui sistem de sănătate discriminatoriu.



"Ministrul Eugen Teodorovici greşeşte în legătură cu pachetele de servicii de sănătate diferenţiate, în funcţie de cuantumul cotizaţiei pentru sănătate. În primul rând, o astfel de măsură este greşită din perspectivă economică şi socială. Ea conduce la accentuarea inegalităţii dintre săraci şi bogaţi şi la instituirea unui sistem de sănătate discriminatoriu. Deschidem un drum către o societate divizată. Unde vom ajunge; şcoli separate pentru bogaţi şi săraci, străzi pe care circulă doar cei cu venituri mai mari pentru că, nu-i aşa, contribuie mai mult?

În al doilea rând, la o lectură a Constituţiei, România este stat de drept, democratic şi social (art. 1 alin. 3). Pentru a da sens dimensiunii sociale a statului român, o serie de drepturi şi libertăţi au fost reglementate, printre care şi dreptul la ocrotirea sănătăţii (art 34)", a afirmat deputatul PSD, într-o postare pe pagina sa de facebook.



Petre Florin Manole, care este preşedintele subcomisiei antidiscriminare a Camerei Deputaţilor, adaugă că Legea sănătăţii stipulează că România are un sistem de servicii de sănătate bazat pe principiile echităţii, universalităţii şi solidarităţii, nu pe principiul cenzitar.



"Nu în ultimul rând, ideile lansate de domnul ministru astăzi contravin principiilor de bază ale social democraţiei, principii pe care noi ar trebui să le promovăm. PSD, partid aflat la guvernare, a primit un mandat de la votanţii săi să aducă mai multă prosperitate cetăţenilor, să elimine diferenţele uriaşe, inechităţile din cadrul societăţii şi să protejeze drepturile înscrise în Constituţie. În ceea ce mă priveşte, în calitatea mea de parlamentar social-democrat, nu voi susţine niciodată o astfel de măsură", concluzionează Petre Florin Manole.



România nu are sau nu mai are nevoie de o abordare contabilă, care este foarte nocivă, atunci când sunt gândite bugete pe zona de sănătate, a declarat vineri ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, la o conferinţă de pe teme medicale.



În ceea ce priveşte diferenţierea tipurilor de asigurare, ministrul a spus că sunt 17 milioane de beneficiari şi peste 5 milioane de plătitori.



"Nu este corect faţă de dumneavoastră, în primul rând, faţă de dumneavoastră ca şi contribuabil, faţă de români. Se face un calcul normal, logic, eficient şi legal. Nu pot să înţeleg că avem 7-8 miliarde de euro pe an pe Casa de Sănătate, nu pot să înţeleg cum banii se duc în continuare, am dat exemplul diabetului, pe un tip de activităţi rudimentare, care nu aduc nimic în plus unui copil, sau unui părinte, să fie un copil injectat de 8 ori pe zi, iar un părinte să stea cu grija dacă îi doarme copilul şi nu ştie dacă se mai trezeşte, 3-4 copii mor......În funcţie de cât plăteşti CASS să ai mai multe variante: un prim pachet de bază, ai un alt venit la care îţi creşte CASS-ul şi implicit contribuţia mai mare atunci ai un al doilea pachet cu alt tip de servicii. Acesta este sistemul, cred, logic", a declarat Eugen Teodorovici.



Ministrul Finanţelor a spus că va discuta cu Ministerul Sănătăţii pentru a vedea care este modificarea legislativă şi care este impactul, iar apoi schimbarea va fi făcută cât mai repede. AGERPRES