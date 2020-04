Deputatul Grațiela Gavrilescu s-a înscris în Partidul Puterii Umaniste. Urmează mai multe mișcări interesante pe scena politică?

Deputatul Grațiela Gavrilescu, fost ministru al Mediului a revenit alături de Umaniști, acolo unde și-a început cariera politică în urmă cu aproape 20 de ani.

Ea va prelua conducerea organizației județene Prahova a partidului.

“Nicăieri nu-i mai bine ca la tine acasă. Am început politica la Umaniști și oriunde m-a purtat evoluția politică din ultimii 20 de ani, am rămas întotdeauna loială principiilor social-liberale și obiectivului de a asigura un mediu cât mai sanatos în România. Mai mult decât oricând, actuala criză a demonstrat că țara noastră are nevoie de fructificarea propriilor resurse, de susținerea producătorilor români, de promovarea clasei de mijloc, singura care poate ne asigura stabilitatea și progresul economic. Am convingerea că reprezentarea PPU-SL în Parlament va continua să se consolideze pentru că România are nevoie de promovarea soluțiilor umaniste la nivel legislativ”, a afirmat Grațiela Gavrilescu.

Daniel Ionașcu, președintele executiv al PPU-SL spune că venirea în partid a Grațielei Gavrilescu este un semnal clar că Umaniștii devin o adevărată forță politică.

“Așa au demonstrat-o inclusiv cele mai recente sondaje, echipa umanistă se consolidează constant. În urma deciziei doamnei Grațiela Gavrilescu, umanistă de-o viață, de a se alătura partidului nostru, PPUSL își va promova proiectele și la nivel parlamentar. Clasa de mijloc din România va fi susținută de acum înainte de o nouă voce cu experiență politică și administrativă incontestabilă. Construind temeinic - cu demnitate, onoare și curaj - umaniștii devin o forță politică relevantă, contribuind cu soluții concrete la depășirea crizei economice și sanitare generate de pandemia de coronavirus”, a spus Daniel Ionașcu.

Declarația acestuia vine în contextul în care PPU-SL este cotat în sondaje cu trei procente, la același nivel cu PMP. Umaniștii au fost măsurați atât în cel mai recent sondaj Avangarde, cât și cel al CURS.

Forțele politice ale momentului par acum să se reconfigureze și să se reașeze. PPU-SL poate deveni o alternativă atractivă, în condițiile în care este pe un trend ascendent, reușind nu doar să își consolideze poziția obținută la alegerile prezidențiale din toamna lui 2019, ci chiar să crească. La polul opus avem formațiuni politice precum ALDE și PMP, partide astăzi parlamentare, însă în cădere liberă în opțiunile electoratului. Riscul de a nu trece pragul minim pentru a intra în viitorul Parlament este unul real și, de aceea, alte transferuri par nu doar posibile ci chiar probabile.