Deputatul PNL Marius Bodea îi cere preşedintelui Iohannis să introducă autostrada Moldova-Transilvania pe agenda CSAT

Deputatul liberal Marius Bodea îi solicită preşedintelui Klaus Iohannis, într-o scrisoare deschisă, să introducă autostrada Moldova - Transilvania ca subiect de discuţie în cadrul următoarei şedinţe a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT).



Deputatul îi propune şefului statului să aibă în vedere "o soluţie concretă pentru acest proiect vital pentru întreaga regiune a Moldovei şi pentru România: introducerea autostrăzii Moldova - Transilvania (Târgu-Mureş - Ditrău - Târgu Neamţ - Iaşi - Ungheni) ca subiect de discuţie în cadrul următoarei şedinţe a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării".



Comisarul european pentru Dezvoltare Regională, Corina Creţu, a spus clar că există bani pentru realizarea acestui proiect, doar că Guvernul nu îi accesează, reaminteşte Bodea.



"Acelaşi lucru îl spunem noi, la Iaşi, de mai bine de 3 ani: autostrada aceasta face parte din reţeaua TEN-T Core Network, adică reţeaua principală de transport trans-european! Această situaţie de a refuza pur şi simplu banii de la Uniunea Europeană pentru a oferi şansa la dezvoltare unei regiuni cu 4 milioane locuitori este distructivă pentru întreaga regiune a Moldovei, în condiţiile în care numărul coridoarelor TEN-T se va reduce după 2020", afirmă deputatul.



El susţine că lipsa autostrăzii Moldova - Transilvania a dus întreaga regiune la o situaţie catastrofală din punct de vedere social şi economic.



"În Parlament, alături de alţi colegi, am iniţiat şi, ulterior, am votat în cadrul comisiei pentru Transporturi şi Infrastructură un proiect de lege privind aprobarea obiectivului de investiţii autostrada Iaşi - Târgu Mureş - autostrada Unirii. Acesta urmează să ajungă şi în plenul camerei decizionale, însă chiar şi adoptat în cele din urmă nu avem o garanţie certă a implementării sale, Guvernul având la îndemână instituţia şi obişnuinţa abuzului de ordonanţe de guvern pentru prorogarea legilor", precizează Bodea.



Potrivit acestuia, "societatea civilă din Iaşi şi din întreaga regiune s-a mobilizat pentru a pune presiune pe factorii decidenţi să demareze acest proiect vital".



Bodea face apel, totodată, la calitatea de mediator între puterile statului a preşedintelui Iohannis, aducând în discuţie şi faptul că Regiunea de Nord-Est este una dintre cele mai sărace regiuni din UE.



"Locuitorii din Moldova câştigă cu 40% mai puţin decât media naţională, iar investiţiile străine directe sunt insignifiante. Deşi Regiunea de Nord-Est are cea mai mare populaţie dintre toate regiunile de dezvoltare ale României, aportul la Produsul Intern Brut Naţional este de aproximativ 10%. În acelaşi timp, Regiunea de Nord-Est are cel mai scăzut PIB/locuitor dintre regiunile Uniunii Europene (aprox. 25%), iar 70% din valoarea exporturilor realizate în Regiunea de Nord-Est sunt orientate către statele din zona euro", susţine Bodea.



Deputatul mai afirmă că "principalul motiv" pentru înapoierea economică a Regiunii de Nord-Est este lipsa unei autostrăzi care să o lege de vestul României şi de vestul Europei. AGERPRES