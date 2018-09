Critici dure la adresa legii offshore

Deputatul Victor Ponta, lider al Pro România, a declarat, luni, că legea offshore este schimbată cu totul în Senat, susţinând că nu există niciun fel de dezbatere, de transparenţă, iar preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, "în continuare tratează resursele naturale ca pe ceva care se negociază pentru interesul său personal".



"O să cerem şi o să facem în zilele următoare o analiză a ceea ce s-a întâmplat şi se întâmplă cu legea de exploatare de gaze din offshore. E foarte clar că iarăşi e vorba de o negociere personală a domnului Dragnea. Fără transparenţă, fără ca nimeni să ştie de ce se schimbă legile. Am înţeles, zicea domnul Vâlcov, că cine schimbă un cuvânt e înaltă trădare, văd că acum se schimbă legea cu totul la Senat. Nu există niciun fel de dezbatere, nu există niciun fel de studiu de impact, nu există o consultare şi o prezentare publică a efectelor şi, dacă nimeni altcineva, nici de la opoziţie nu poate să o facă, o să facem noi această analiză, o prezentăm şi atunci când vine din nou la Cameră la vot o să prezentăm un punct de vedere profesionist, ceea ce, din păcate, nu există", a afirmat Ponta, într-o conferinţă de presă.



El a mai spus că este "un lucru rău" faptul că Liviu Dragnea tratează resursele naturale ca ''pe ceva care se negociază pentru interesul său personal''. "Faptul că domnul Dragnea în continuare tratează resursele noastre naturale ca pe ceva care se negociază pentru interesul său personal e un lucru foarte rău şi e păcat că nu putem să discutăm în mod serios despre o chestiune importantă", a arătat Ponta.



Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vinerea trecută, că legea offshore va fi adoptată luni în Senat, iar miercuri în Camera Deputaţilor, subliniind că nu a "cedat" faţă de cele decise în sesiunea parlamentară trecută.



"Legea offshore a fost adoptată în comisie la Senat săptămâna aceasta, luni intră în plen la Senat, luni seara ajunge la Camera Deputaţilor, marţi în comisii la Camera Deputaţilor şi miercuri vrem să intrăm pe ea la votul final. Nu am cedat faţă de ceea ce am hotărât împreună în sesiunea trecută cu privire la condiţiile puse în acea lege, condiţii avantajoase pentru statul român şi condiţii acceptabile pentru cei care investesc, pentru că, dacă nu sunt acceptabile, nu investeşte nimeni", a afirmat Dragnea.



Legea offshore a fost adoptată în sesiunea trecută de Parlament, iar preşedintele Klaus Iohannis a trimis-o la Parlament spre reexaminare. AGERPRES