Dezbatere Palatul Parlamentului. Dăncilă: Iohannis evită confruntarea. Văd teama de adevăruri incomode

Viorica Dăncilă, candidatul PSD la prezidențiale, a invitat reprezentanţii mass-media la "un dialog deschis", marţi seara, în cadrul unui eveniment organizat la Palatul Parlamentului, la "Sala Spiru Haret"

„Mulțumesc pentru participarea la acest dialog deschis, un dialog pe care eu l-am considerat necesar.

Dacă am avut până acum un președinte care i-a împărțit pe români, iată că astăzi avem un președinte care crede că o parte din presă merită să participe la o dezbatere iar altă parte nu merită.

Indiferent dacă presa te apreciază sau dacă îți este ostilă, eu cred că trebuie să ai o abordare corectă față de presă”, a spus Viorica Dăncilă în debutul dezbaterii.

„Am tot sperat să avem o confruntare a noastră. Iohannis sfidează astfel românii care l-au votat dar și pe cei care nu l-au votat. Văd teama de adevăruri incomode pentru Klaus iohannis.

Am avut parte de multe jigniri, minciuni din partea lui. O confruntare ar fi arătat cum suntem fiecare dintre noi, dar și ce am făcut în funcțiile pe care le-am deținut”

”Cu toate că văd că nu vrea această confruntare, văd un om laş şi arogant, un om care nu poate explica cei cinci ani în care a fost preşedintele României. Eu îmi fac datoria de candidat şi voi veni cu un bilanţ comparativ, o analiză a activităţii mele ca prim ministru în un an şi nouă luni şi cred că fiecare dintre noi poate să se raporteze şi la cei cinci ani de activitate a lui Klaus Iohannis

El a avut 25 de deplasări în străinătate și 40 de primiri la București și nu am văzut nimic pentru România. S-a întors din SUA cu o șapcă și 3 poze. Nu am văzut nimic pentru România. Eu am avut 41 de vizite în străinătate și 100 de primiri la București. Am venit cu acordul pe 5G sau acordul pe energie nucleară din SUA, fie cu contracte de investiție din UE sau state terțe.

El și-a asumat rezultatele președinției rotative, după ce spusese că nu suntem pregătiți”, a mai spus Viorica Dăncilă.

Șase întrebări pentru Klaus Iohannis

"Chiar dacă domnul Iohannis nu doreşte o dezbatere nici cu mine, nici cu dvs, aş vrea ca prin intermediul presei să răspundă la o serie de întrebări. Nu pentru mine, ci pentru românii care aşteaptă.

1. De ce nu aţi făcut nimic domnule Iohannis în cei cinci ani de mandat? Pentru că singura preocupare a dvs. a fost bifarea unui nou mandat? Cum v-aţi simţit să primiţi salariul în fiecare lună fără să faceţi nimic pentru români?

2. A promis că va renunţa la imunitatea oferită de funcţia prezidenţială. De ce i-aţi minţit pe români? De ce nu aţi făcut un referendum? Eu nu am avut nevoie de imunitate? De ce vă este frică? Nu cumva dosarele pe care le aveţi sau problemele cu justiţia vă sperie?

3. La summitul de la Sibiu, a promis că România va intra în Schengen. Domnule Iohannis, vă asumaţi acest eşec al politicii externe? Sunt totuşi cinci ani de mandat în care acest lucru ar fi putut fi rezolvat. România îndeplineşte din punct de vedere tehnic condiţiile. Dvs. ne-aţi reprezentat în Consiliul European. E o decizie politică. Puteaţi să vorbiţi cu şefii de state şi de guverne.

4. A declarat că i-ar reeduca pe pesedişti, dar ar trebui prima dată educaţi. Nu ştiu dacă înţelegeţi domnule Iohannis că românii nu trebuie jigniţi indiferent de partidul din care fac parte. Preşedintele României trebuie să fie preşedintele tuturor românilor. Credeţi că aceasta este atitudinea pe care trebuie să o aibă preşedintele tuturor românilor?

5. Am văzut că de fiecare dataă a ieşit cu un discurs extremist, a spus că PSD trebuie să dispară, primarii PSD trebuie să dispară. Cum explicaţi protocolul pe care l-aţi semnat cu Adrian Năstase? Cum explicaţi că în 2009 aţi vrut să fiţi prim-ministru tot din partea PSD? Să înţelegem că susţineţi ceea ce vă interesează? Că avantajul personal e mai important decât avantajul naţional?

6. Domnule preşedinte, nu ne-aţi lămurit nici până astăzi de unde ştiu cei din apropierea dvs. că trebuie să mă pregătesc de o dezbatere cu procurorii? De unde ştiu de activitatea organelor de justiţie? Aceasta e justiţia independentă pe care o vreţi în România? Aţi intervenit brutal în justiţie când aţi cerut demisia şefului DIICOT, când aţi cerut desfiinţarea SIIJ. Aceasta este justiţie independentă? Eu ştiu că abordarea unui preşedinte care ţine la statutulde stat membru UE trebuie să fie pentru o justiţie independentă, pentru statul de drept, dar şi pentru garantarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. Ce aţi făcut când au fost abuzuri? Care a fost atitudinea dvs?", a afirmat Viorica Dăncilă.

Surse Antena 3 Agerpres