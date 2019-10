Diaconu: Eu nu am nicio doctrină și aceea am îndrăznit să candidez la prezidențiale

Foto: Lucian Alecu

Candidatul independent la alegerile prezidenţiale, Mircea Diaconu, a declarat că este cu adevărat independent, deşi este susţinut de partide politice. El a precizat că din 2014, de când a candidat pentru Parlamentul European, a activat numai ca independent.



"Cred şi bănuiesc că am acte să pun pe masă, că sunt singurul care e independent cu acte. Un independent nu trebuie să fie un paria. Un independent este o specie care poate să fie şi trebuie să fie extrem de interesată de subiectele de tip politic, civic, dar care nu este încazarmată într-o doctrină. Despre asta e vorba şi statutul meu exact acesta este. Eu nu am nicio doctrină şi de aceea am îndrăznit să candidez la prezidenţiale. Teoretic şi constituţional nu trebuie să aibă nicio doctrină un preşedinte, nu e partizan - deci fără doctrină, nu e politic - deci fără partid. Acesta sunt eu în clipa asta, iar ceilalţi nu sunt. Exact asta nu sunt. Sunt grupuri de partid cu preşedintele lor, care participă la alegeri", a spus Diaconu.



El a afirmat că este susţinut de anumite partide şi că are nevoie de acest sprijin doar din punct de vedere logistic, deoarece independentul pur în România, cu legile noastre, este sortit eşecului.



Mircea Diaconu a subliniat că viaţa politică a României este caracterizată de violenţă şi că preşedintele nu îşi exercită, aşa cum ar trebui, rolul de arbitru. "Acum, situaţia specifică României este dezarmantă pentru că războiul, violenţa între părţi au ajuns la maxim şi în clipa în care una dintre aceste părţi aflate în alegerile prezidenţiale cu partidul său câştigă aceste alegeri, de mâine începe războiul cu cealaltă parte. Vedeţi bine ce-i în Parlament acum, exact în sensul acesta: al ruperii, al violenţei, al luptei politice fără arbitru."



El a evitat să ofere un răspuns când a fost întrebat pe cine vede în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale. "Nu văd pe nimeni. Dacă aş fi foarte înalt, m-aş ridica, m-aş uita şi aş vedea turul doi. Eu fiind mai scund un pic, nu văd nimic în turul doi".



Mircea Diaconu a participat la o întâlnire cu cetăţenii în Piaţa Centrului Civic din Vaslui, fiind însoţit de reprezentanţi ai conducerilor Pro România şi ALDE la nivel judeţean.

