Disensiuni în Coaliție cu privire la candidatul pentru Prezidențiale

Eugen Teodorovici este preferatul PSD pentru candidatura la alegerile prezidențiale din toamna acestui an, precizează surse politice. Acest lucru face ca partenerul de Coaliție, ALDE, care a anunțat, încă de acum câteva luni, că va merge cu propriul candidat pentru Cotroceni, în persoana lui Călin Popescu Tăriceanu, caută sprijin în zona partidului condus de Victor Ponta. Până în prezent, însă, oficial, PSD încă efectuează măsurători sociologice pentru a stabili ce personalitate are șansele cele mai mari pentru a accede în turul al doilea. Deși Tăriceanu se află pe lista celor care sunt măsurați, surse social-democrate afirmă că discursul împotriva abuzurilor din justiție pe care îl are liderul ALDE ar constitui unul dintre impedimentele care nu l-ar face “dezirabil” pentru susținerea unui PSD “refăcut” din punctul de vedere al opticii, după condamnarea lui Liviu Dragnea.

Impus în funcția de președinte executiv al PSD, ministrul Finanțelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, se “încălzește” intens pentru a deveni candidatul acestei formațiuni politice pentru alegerile prezidențiale. Numele său pare că ar fi cel care reiese, până în prezent, din sondajele realizate de partid în acest sens, însă, pe surse, se pare că decizia președintelui PSD, Viorica Dăncilă, este ca și luată în acest sens.

Reamintim că, până în prezent, din partea PSD și-au anunțat intenția de a candida pentru Palatul Cotroceni, atât senatorul Șerban Nicolae, “mazilit”, recent, din funcția de lider al senatorilor social-democrați, dar și deputatul Liviu Pleșoianu, care se află în conflict deschis cu Viorica Dăncilă și cu noua linie politică adoptată de PSD, după alegerile europarlamentare din 26 mai. De asemenea, mai este vehiculată, ca posibil nume prezidențiabil, Ecaterina Andronescu.

Tema justiției, pretext pentru această opțiune

Toate aceste scenarii aruncă, însă, într-un con de umbră planul inițial ca PSD și ALDE să aibă un singur candidat la alegerile prezidențiale, în persoana președintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu. Susținut de ALDE pentru această poziție, acesta a lăsat să se înțeleagă că va candida oricum, fie individual, din partea propriei sale formațiuni politice, fie cu susținerea PSD. Însă, pe surse, voci din interiorul PSD, care îmbrățișează noua optică impusă de Viorica Dăncilă în raport cu tema justiției, vehiculează zvonul potrivit căruia Călin Popescu Tăriceanu nu ar fi preferat pentru o asemenea candidatură chiar din cauza discursului și poziției adoptate de acesta în legătură cu statul paralel și cu abuzurile sistemului judiciar. Mai concret, lideri influenți din PSD i-ar fi cerut Vioricăi Dăncilă să excludă varianta “Tăriceanu”, pentru Cotroceni, pentrru că social-democrații “post-Dragnea” sunt de părere că formațiunea politică a pierdut alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, tocmai pentru lupta “împotriva justiției”, iar liderul ALDE ar fi fost vocea cea mai puternică în acest sens. Pe de altă parte, ALDE este considerat un partid mic, mai ales din perspectiva scorului obținut la ultimele alegeri, când nu a reușit să treacă pragul electoral.

Negocieri pe partea stângă, cu sau fără PSD

În aceste condiții, Călin Popescu Tăriceanu își caută susținerea în tabăra lui Victor Ponta. Liderul ALDE ar fi preferat un candidat comun pentru prezidențiale care să fie susținut atât de PSD, de ALDE, dar și de Pro România. Cu toate acestea, Tăriceanu a negociat direct cu fostul premier Ponta. “Cu domnul Ponta am evaluat variantele pe care le avem la dispoziție penrru alegerile prezidențiale. Confirm că am avut astfel de negocieri și cred că cea mai bună soluție este aceea de a avea un candidat unic”, a precizat, săptămâna trecută, Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu.