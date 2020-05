Doi lideri cu notorietate au răbufnit violent. Ștefănescu, despre conducerea PSD: „securici” și „trădători”. Rareș Bogdan, despre consilierii lui Orban: „imbecili” și „maimuțoi”

Un fost secretar general al PSD și actualul prim-vicepreședinte al PNL au ieșit cu poziții contondente la adresa partidelor din care fac parte, aducând o serie de acuzații fără precedent. Codrin Ștefănescu acuză actuala conducere social-democrată că a transformat partidul în anexa adversarilor politici și că toți liderii vechi, care nu sunt de acord cu această nouă orientare, sunt dați afară sau marginalizați.

De cealaltă parte, Rareș Bogdan s-a arătat extrem de deranjat de unul dintre consilierii premierului Ludovic Orban, care a fost înregistrat în timp ce afirma că nu se duce la muncă, el încasându-și doar sarariul de 15.000 de lei lunar. Europarlamentarul se arată scandalizat că este nevoit să răspundă „pentru tot felul de imbecili, care fac tot felul de cretinisme” și că el nu a muncit pentru ca PNL să ajungă la guvernare ca să încaseze un salariu gras acel consilier, pe care l-a catalogat drept „maimuțoi”.

Ieșire fără precedent, din interiorul PSD, la adresa conducerii partidului. Fostul secretar general Codrin Ștefănescu acuză echipa care conduce, în prezent, formațiunea că este „școlită în academiile serviciilor secrete” și că a transformat Partidul Social Democrat într-o „anexă a PNL și a lui Klaus Iohannis”.

Într-o postare virulentă pe contul său de socializare, Codrin Ștefănescu scrie că social-democrații încep să fie criticați tocmai de aceia care au crezut în ei și care i-au votat. „Și au dreptate, asta-i clar. Limpede ca lumina zilei”, afirmă acesta. Fostul lider spune că „se vede din spațiu că PSD a devenit o penibilă anexă a PNL și a lui Iohannis. Că suntem timizi și speriați, să nu ne supărăm șefii din umbră! Că ne delimităm, la ordin, de toate mesajele din trecut”.

Ștefănescu explică exact la ce vrea să se refere. „Că numele Dragnea, Codrin, Șerban, Pleșoianu, Nicolicea, Iordache etc. sunt interzise de noua conducere a PSD. Că partidul este predat la cheie unor securici care urăsc de moarte acest partid”.

Fostul secretar general al PSD mai afirmă că aceste decizii sunt luate de „puciștii de ieri, școliți în tot felul de academii secrete, noii conducători de astăzi”. Mai departe, Codrin Ștefănescu acuză că „sunt demiși, pe bandă rulantă, toți membrii curajoși interziși de sistem. Sunt alungate toate vocile puternice, care au dat acestui partid vigoarea de altădată. Gata! Ajunge!



Parlamentarii, primarii, liderii județeni, sutele de mii de membri ai PSD trebuie să-și recupereze urgent partidul! Altfel, milioane de români care au votat PSD ne vor face de ocară! Și nu vom mai ieși printre oameni de rușine! Că am fost lași și i-am trădat. Eu, unul, m-am săturat să fiu singurul care spune lucrurilor pe nume”, a răbufnit acesta.

Bogdan: „Nu am dormit patru ore pe noapte ca să iei tu salariu de 15.000 de lei”

O reacție la fel de virulentă, dar de data aceasta la adresa partidului de guvernământ, a venit chiar din partea prim-vicepreședintelui PNL Rareș Bogdan. Într-o intervenție la un post de televiziune, europarlamentarul a declartat că trebuie să răspundă „pentru tot felul de imbecili, care fac tot felul de cretinisme, pentru tot felul de indivizi”.

Ieșirea lui Bogdan are loc în contextul în care Bogdan Glăvan, consilierul prim-ministrului Ludovic Orban, „uns” la conducerea Fondului Român de Contragarantare, a fost înregistrat în timp ce afirma că nu îl interesează să treacă pe la locul său de muncă, ci că el are interesul doar să-și încasezeă banii, în sumă de 15.000 de lei pe lună.

„Nu am venit la guvernare, nu am alergat ca nebunul un an de zile în toată țara și nu am dormit patru ore pe noapte ca să iei tu salariu de 15.000 de lei. Eu am alergat pentru PNL și alerg pentru PNL, alături de 240.000 de membri. Nu ca domnul Glăvan sau alți maimuțoi să își ia Consiliul de Administrație sau să spună că el a venit la guvernare ca să ia un salariu de 15.000 de lei.

Asta chiar mă scoate din sărite, pentru că nu am pus niciun om în vreun consiliu de administrație, nu am niciun consiliu de administrație, nu mă interesează să numesc vreun om în consiliul de administrație și nici să numesc oameni care să spună, dacă chiar așa e, că au venit la guvernare ca să ia 15.000 de lei. Mi se pare aberant”, a precizat Rareș Bogdan.