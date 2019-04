Dragnea, atac foarte dur: „Am avut un respect foarte mare pentru Tudorel Toader şi acum am, dar a greşit foarte mult”

Captura Antena 3

Tudorel Toader nu mai are în PSD susţinerea pe care a avut-o, a greşit foarte mult, probabil că situaţia sa va fi discutată la următoarea şedinţă a Comitetului Executiv al partidului, a declarat joi preşedintele PSD, Liviu Dragnea, referindu-se la modul în care ministrul Justiţiei s-a poziţionat referitor la ordonanţele privind legislaţia din domeniu.



"Asta va hotărî primul-ministru, şi-l asumă, nu şi-l asumă, este clar că, nu are rost să ne ascundem după degete, în partid nu pot să spun acum că domnul Toader mai are susţinerea pe care a avut-o. Nu sunt chestiuni personale, nu are nimeni nimic personal, dar există această supărare mare (...). Asta este cea mai mare supărare, adică, domne', atâta scandal, ţipă şi ăia de la Bruxelles, ţipă şi oamenii aici, în România, mă rog, pe ăştia de aici nici nu-i mai iau în seamă, mă refer la oamenii politici, nu cetăţeni, pentru ce? Dacă afirmi că 'urmează să', înseamnă că ai spus, ai analizat, ţi-ai asumat şi adopţi", a declarat Liviu Dragnea la Antena 3, întrebat despre situaţia în Guvern a ministrului Justiţiei, Tudorel Toader.



Fiind întrebat dacă blocajul în cazul modificărilor privind legislaţia în justiţie îi aparţine lui Toader sau ar putea fi premierul persoana care să nu fie de acord cu aceste ordonanţe, preşedintele PSD a răspuns: "Nu am de unde să ştiu, eu ce ştiu, că doamna prim-ministru a zis că le adoptă, adoptă ce-i trimite ministrul Justiţiei. Alte speculaţii nu pot să fac, pentru că nu ştiu sigur şi nici nu e corect să fac aşa ceva".



Liviu Dragnea a susţinut că ministrul Justiţiei "a greşit foarte mult".



"Eu am în continuare, am avut un respect foarte mare pentru Tudorel Toader şi acum am, dar a greşit foarte mult. Ca membru al unui guvern asumat de un partid mare, într-o perioadă destul de agitată exact din motivele astea false, nu poţi să te joci cu aşa ceva. Adică, aici este vorba despre o responsabilitate foarte mare pe care trebuie să ţi-o asumi şi nu poţi să enunţi ceva, după care să te joci cu enunţurile alea, mai ales că sunt foarte sensibile. Asta este, de fapt, cea mai mare supărare în partid, nu are nimeni ceva cu domnul Toader personal, dimpotrivă, îi respect pregătirea. (...) Asta este marea supărare şi nu are rost să o ascund, i-am spus-o şi dumnealui, i-am spus-o foarte cinstit şi fără patimă, fără ceartă. (...) Nu ştiu ce va fi, o să discutăm acest subiect, probabil, în Comitetul Executiv următor. Nu va fi subiectul principal, dar eu, personal, am foarte mare supărare", a afirmat preşedintele PSD.



Dragnea a subliniat că el, personal, l-a susţinut şi încurajat pe Tudorel Toader de foarte multe ori, fără niciun fel de ezitare, când alţii tăceau.



"Nu sunt aici să-i fac analiza activităţii, poţi să ai o activitate foarte bună, dar când faci aşa ceva, rişti să anulezi tot ce ai făcut bun, mai mult sau mai puţin, chiar şi bunele intenţii pot fi anulate în urma unei astfel de greşeli. Dacă a fost greşeală, adică eu nu merg până acolo, cum spun alţii, că au fost intenţii, eu nu-s bun de scenarii", a mai declarat liderul PSD. AGERPRES