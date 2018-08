Dragnea cere Comisiei de supraveghere a SRI să demareze o anchetă privind "eventualele fapte ilegale" săvârşite de serviciu

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a cerut, vineri, Comisiei de supraveghere a Serviciului Român de Informaţii să demareze de urgenţă o anchetă care să cerceteze "eventualele fapte ilegale" săvârşite de SRI, adăugând că şi Inspecţia Judiciară ar trebui să se autosesizeze în legătură cu protocoalele de cooperare dintre instituţii din Justiţie şi SRI.



"Ca preşedinte al Camerei Deputaţilor cer Comisiei de Supraveghere a SRI să demareze de urgenţă o anchetă care să cerceteze eventualele fapte ilegale săvârşite de SRI şi să scoată la lumină toate amănuntele acestei poveşti. Cred că, la rândul ei, Inspecţia Judiciară trebuie să se autosesizeze în legătură cu aceste protocoale şi să pornească o anchetă la Parchetul General. E inacceptabil ca o ţară întreagă să fie minţită în acest fel iresponsabil şi lipsit de ruşine", a scris Dragnea, pe Facebook.



În opinia sa, aceste protocoale "ar fi trebuit să nu mai existe", în condiţiile în care CCR "a găsit neconstituţional amestecul ofiţerilor din servicii în cercetarea penală".



"Am fost asiguraţi că protocoalele de cooperare ilegală între instituţiile din Justiţie şi Serviciul Român de Informaţii au încetat să existe. Ele ar fi trebuit să nu mai existe fiindcă legea cere acest lucru, fiindcă CCR a găsit neconstituţional amestecul ofiţerilor din servicii în cercetarea penală. Şi SRI, şi Parchetul General au afirmat răspicat, prin şefii lor sau prin comunicate oficiale, că nu mai există protocoale. Aseară, însă, am văzut cu toţii că nu e aşa", a completat Dragnea.



Potrivit preşedintelui Camerei Deputaţilor, alte protocoale au fost semnate între SRI şi Parchetul General.



"Presa a dezvăluit documentele, iar SRI, încolţit de evidenţa lor, le-a recunoscut. Avem de-a face cu două documente, ambele datate decembrie 2016, la nouă luni după ce CCR stabilise neconstituţionalitatea lor. Ambele semnate de Eduard Hellvig şi Augustin Lazăr", a arătat Dragnea.



El a precizat că unul dintre aceste documente se numeşte "Protocol privind organizarea cooperării între Serviciul Român de Informaţii şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin potrivit legii" şi "prevede, în mare, cam aceleaşi formule de colaborare între ofiţeri şi procurori în cadrul activităţii penale".



"Sunt aceleaşi portiţe şi formulări prin care ofiţerul se poate strecura ca să ia parte la cercetarea penală. Acest protocol îl abrogă pe cel semnat în 2009 de George Maior şi Codruţa Kovesi. Acest protocol a fost ţinut secret. Atunci când presa a întrebat, în repetate rânduri, dacă mai există protocoale, l-am putut auzi, de exemplu, pe şeful Parchetului General, Augustin Lazăr, negând cu fermitate", a afirmat Dragnea.



Conform preşedintelui Camerei Deputaţilor, a mai apărut un protocol, al doilea, "postat în grabă pe site-ul Ministerului Public".



"Autorii au avut grijă să scrie mare, pe fiecare pagină, 'nesecret'. E un protocol semnat de domnii Hellvig şi Lazăr 'pentru stabilirea condiţiilor concrete de acces la sisteme tehnice ale Centrului Naţional de Interceptare a Comunicaţiilor'. Are aceeaşi dată ca şi primul, adică 7 şi 8 decembrie 2016, cu patru zile înainte de alegerile parlamentare. Acest al doilea protocol, despre care, deşi 'nesecret', nu a ştiut nimeni nimic, pare un efort de ultimă oră al semnatarilor de a acoperi existenţa primului protocol. Postarea lui pe pagina Ministerului Public e foarte recentă, ca dovadă că, dacă-l căutaţi, îl găsiţi foarte greu. Google n-a avut timp destul să-l indexeze", a arătat Dragnea.



În opinia sa, "chiar dacă se pretinde un document tehnic, acest al doilea protocol a fost făcut fără ştirea publicului".



"Pare fabricat în ultima clipă, în momentul în care presa a început, cu zile în urmă, să-l verifice pe primul. Ne confruntăm cu o situaţie gravă de neconstituţionalitate, de minciună publică. Instituţii şi şefi ale unor instituţii implicate în justiţie şi în siguranţa naţională au minţit prin omisiune ca să acopere săvârşirea unei fapte neconstituţionale", a susţinut Liviu Dragnea. AGERPRES