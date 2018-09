Dragnea: Colegii din judeţe mi-au cerut să nu renunţ la funcţia de preşedinte al PSD

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri seara că i s-a cerut de către colegii din filiale să nu plece de la conducerea partidului.



El a anunţat că a fost un vot în ceea ce îl priveşte în CExN al PSD, deşi "unii colegi" nu doreau acest lucru.



"A fost un vot, cu toate că unii colegi au spus că nu facem niciun vot. Nu am fost de acord, pentru că s-a minţit, s-a manipulat prea mult în ultimele zece zile. (...) În aceste zile majoritatea colegilor mei din CExN au avut întâlnire cu organizaţiile în judeţe, majoritatea dintre ei m-au sunat în timpul acelei şedinţe, au pus telefonul pe speaker să le spun câteva cuvinte colegilor şi să aud ce puncte de vedere au. Fără nicio excepţie, colegii din judeţele de unde am fost sunat mi-au cerut ca nu cumva să renunţ la funcţia de preşedinte al partidului, cu toate că demisia este un act unilateral. (...) Motivul principal era că am deschis prea multe fronturi", a declarat Dragnea la finalul şedinţei CExN al PSD.



Liderul PSD a menţionat că s-a discutat despre scrisoarea prin care s-a cerut demisia sa, semnată de un grup de iniţiativă. AGERPRES