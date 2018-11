Dragnea crede că procedura de revocare a procurorului general trebuie dusă la capăt

Preşedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a apreciat luni că procedura de revocare a procurorului general al României, Augustin Lazăr, trebuie dusă la capăt.



"Da (procedura trebuie dusă până la capăt, n.r.). Din ceea ce a prezentat domnul Toader şi din ceea ce a ieşit ulterior în presă dintr-o altă valiză, cred că lucrurile acolo sunt mult mai grave decât ceea ce a prezentat domnul Toader. Acolo vorbim de unul sau doi oameni care au fost numiţi în funcţie prin decret prezidenţial, după ce în prealabil clasaseră nişte dosare pentru cel care i-a numit în funcţie. Aici nu cred că este vorba doar despre o problemă de moralitate, ci cred că este şi o problemă de încălcare a legii, şi anume de un conflict de interese şi poate şi alte lucruri. Nu sunt specialist şi nu mă pricep, dar în aceste chestiuni trebuie făcută lumină. Chiar dacă se încearcă să se acopere acest scandal cu o valiză, cu două valize, cu alte scrisori primite din Madrid sau din alte oraşe, aceste fapte rămân. Ele nu pot fi îngropate", a arătat liderul PSD într-o declaraţie de presă la Palatul Parlamentului.



Întrebat dacă procedura nu a fost viciată de gafa ministrului Justiţiei, care a încurcat numele celor doi procurori, Dragnea a replicat că "fapta rămâne".



"Din câte îmi aduc aminte, erau vreo 20 de puncte acolo. Repet, toate aceste chestiuni vor trebui lămurite şi sigur vor fi lămurite, mai devreme sau mai târziu. Fapta rămâne, indiferent că a greşit domnul Toader, că nu a greşit domnul Toader, că a confundat Cristian cu Augustin, ceea ce s-a întâmplat este realitatea", a spus el.



Liviu Dragnea a precizat că Tudorel Toader are susţinerea PSD în ce priveşte procedura de revocare a lui Augustin Lazăr, dar a menţionat şi că acesta a greşit, deoarece nu a prezentat imediat documentul pe care îşi baza acuzaţiile la adresa procurorului general.



"Nu am spus că s-a făcut de râs, am spus că a gestionat greşit subiectul respectiv, în sensul că trebuia să arate 'docomentul' imediat, dar pe fond, procedura declanşată de ministrul Toader are susţinerea noastră, pentru că ceea ce a spus sau ceea ce a prezentat în cele 20 de puncte sunt lucruri corecte", a adăugat el. AGERPRES