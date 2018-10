Dragnea: Dacă PSD decide să remanieze un ministru, o face în interiorul structurilor de partid, nu ca instrument al Opoziţiei

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a declarat miercuri că dacă PSD va decide să remanieze un ministru, o face în interiorul structurilor de partid, nu ca instrument al Opoziţiei.



"Nici măcar eu (nu am votat moţiunea simplă pe Justiţie - n.r.). Deci, asta înseamnă că parlamentarii PSD nu au acceptat să demită un ministru la solicitarea Opoziţiei. Ăsta a fost sensul declaraţiei mele de ieri şi sensul votului de astăzi. În schimb, am văzut pe un site care spunea că nu ştiu ce au dejucat puciştii. Puciştii din PSD se pare că încet - încet ajung ca ISIS - indiferent ce bombiţă apare pe nu ştiu unde prin lume, încep să şi-o revendice. Ăsta a fost un semnal foarte clar că PSD, dacă va decide să remanieze un ministru, o face în interiorul structurilor de partid, nu ca şi instrument al Opoziţiei", a spus Dragnea la Palatul Parlamentului, întrebat care a fost sensul declaraţiei sale de marţi în care spunea că deputaţii PSD vor vota la moţiunea simplă pe Justiţie după propria conştiinţă.



Întrebat dacă a avut o discuţie cu un lider PNL pe care l-a asigurat că moţiunea pe Justiţie va trece, Dragnea a spus că este o minciună.



"Mi-a scăpat această prostie. Unde a apărut? (...) Nu. Este o minciună, nu am vorbit. Dacă e vreun lider PNL mai mare sau mai mic care să susţină asta, îl rog să o facă. Nu am avut nicio discuţie cu niciun lider PNL nici nu mai ştiu de când, sunt ani", a menţionat el.



Liderul PSD a adăugat că ordonanţa privind amnistia şi graţierea nu este preocuparea sa principală.



"Ordonanţa de amnistie şi graţiere începe să devină fetişul dvs., al presei, nu este preocuparea mea principală. Am înţeles că un deputat de la noi a avut această părere (că nu este mulţumit de ministrul Justiţiei pentru că nu a promovat ordonanţa privind amnistia şi graţierea - n.r.), suntem puţin mai mulţi ceilalţi care avem altă părere şi avem altă abordare şi suntem obişnuiţi să discutăm nu pe holuri şi nu prin presă aceste lucruri. Cei care sunt din ce în ce mai doritori să se expună, să o facă, ceea ce probabil nu va fi bine pentru ei, la un moment dat", a mai spus Dragnea. AGERPRES