Dragnea, despre ancheta în cazul Drăghici: El ne-a informat, banii sunt cheltuiţi cum scrie la lege

Preşedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat vineri că trezorierul partidului, deputatul Mircea Drăghici, a informat conducerea formaţiunii că banii primiţi drept subvenţie sau rezultaţi din cotizaţiile membrilor PSD "nu sunt cheltuiţi decât aşa cum scrie la lege".



Precizările sunt făcute în contextul în care Drăghici este urmărit penal într-un dosar al DNA ce vizează cheltuirea subvenţiei primite de partid.



"Nu se sperie Mircea Drăghici, nu ne speriem nici noi, trebuie să fie chemaţi nişte lideri PSD acum în campanie pe la DNA, dar nu e prima dată când se întâmplă asta. Aşa au făcut şi în 2016, noi ne ducem campania şi organizarea indiferent. (...) Deci, Mircea Drăghici ne-a informat - banii nu sunt cheltuiţi decât aşa cum scrie la lege, nu există niciun fel de motiv pentru această acţiune. El, ieri, spunea, mi se pare că a şi apărut informaţia cu cine a fost denunţătorul, am văzut declaraţia, problema lui, nu a lui Mircea, a celuilalt. Nu există niciun fel de motiv pentru asta şi nu cred că s-a mai întâmplat niciodată ca vreun procuror să investigheze astfel de lucruri. Astea trebuie să le facă Curtea de Conturi şi Autoritatea Electorală Permanentă", a spus Liviu Dragnea, la Călăraşi.



Întrebat dacă Drăghici şi-a cumpărat un imobil din banii partidului, aşa cum susţin procurorii, liderul social-democraţilor a răspuns: "Nu, dacă era trebuia să vedem noi în documente, în CEx, în Biroul Permanent Naţional".



Dragnea a adăugat că Mircea Drăghici, ca trezorier al PSD, a gestionat banii partidului "foarte bine şi de ani de zile".



Mircea Drăghici a fost pus sub acuzare de DNA pentru săvârşirea infracţiunilor de delapidare şi utilizarea subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, într-un dosar legat de cheltuirea banilor primiţi de partid ca subvenţie.



Potrivit DNA, în calitate de trezorier al PSD, având atribuţii de gestionare şi administrare a bunurilor şi fondurilor băneşti aparţinând partidului, Mircea Drăghici, care are calitatea de suspect în dosar, şi-ar fi însuşit suma de 380.000 euro prin încheierea unui contract de închiriere a unui imobil, având un caracter simulat, folosind astfel suma de bani provenită din subvenţii în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, respectiv pentru plata parţială în proporţie de peste 2/3 a unui imobil. AGERPRES