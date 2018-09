Dragnea, despre excluderea din partid a contestatarilor săi: Categoric, nu!

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a negat vineri, înaintea şedinţei Comitetului Executiv Naţional al partidului, că va propune să fie excluşi din partid cei care l-au contestat.



"Categoric, nu!", a răspuns Dragnea la Palatul Parlamentului, întrebat dacă va propune excluderea din partid a celor care l-au contestat.



Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri că cel mai probabil se va propune în Comitetul Executiv excluderea sa din PSD şi totodată vor fi remaniaţi doi miniştri importanţi din Guvernul Dăncilă "care au început să-l incomodeze pe domnul Dragnea" - Paul Stănescu şi Tudorel Toader.



"Nu vrem să dăm o lovitură violentă, armată, de palat, să preluăm puterea după o baie de sânge. Eu cred că suntem non combat, suntem persoane paşnice, nu suntem înarmaţi. Mă rog, eu am de la copiii mei nişte pistoale de jucărie, să i le arăt domnului Dragnea că suntem paşnici. Dar discutăm foarte serios despre ţară şi nu ne permitem să glumim sau să bagatelizăm problemele românilor. Eu cred că miza de astăzi este excluderea mea, pentru că am avut curajul, după ce am epuizat toate etapele şi umane şi statutare, să spun faptul că domnul Dragnea nu-şi mai respectă angajamentele luate faţă de români şi de bucureşteni. Şi cred că se va propune excluderea mea. De asemenea, o miză foarte importantă, şi anticipez, să dea Domnul să nu fie aşa, miza este fie daţi afară din Guvern doi miniştri foarte importanţi care au început să-l incomodeze pe domnul Dragnea", a declarat Firea înaintea Comitetului Executiv Naţional al PSD.



Firea a adăugat că este vorba despre vicepremierul Paul Stănescu, dar şi despre ministrul Justiţiei, Tudorel Toader - un "ministru care îl deranjează pe Dragnea din ce în ce mai mult, chiar îl irită".

AGERPRES