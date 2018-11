Dragnea, despre excluderea lui Ţuţuianu şi Neacşu din PSD: Nu o să mă opun, dacă se va dori reluarea discuţiei

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi că nu se va opune la următoarea şedinţă a Comitetului Executiv Naţional (CExN) unei reluări a discuţiei despre excluderea din partid a lui Marian Neacşu şi Adrian Ţuţuianu, precizând însă că "e puţin probabil" să se revină asupra deciziei iniţiale.



"Eu oricând am fost deschis să discut cu orice membru din acest partid, indiferent de ce funcţie sau poziţie am deţinut, aici (la Camera Deputaţilor - n.r.) sau la sediu, în Kiseleff. În ceea priveşte acele documente adoptate, dacă în următorul CExN cineva va dori să reluăm discuţia despre asta, n-o să mă opun. Dacă nu va dori, nu o discutăm. (...) Am văzut nişte poziţii adoptate. În CExN, în afară de mine, sunt şi preşedinţii de organizaţii judeţene din toată ţara şi vicepreşedinţii partidului, care, într-o deplină cunoştinţă de cauză şi într-un mare nivel de determinare, au adoptat nişte voturi, având argumente foarte serioase. În acelaşi timp, am înţeles că se încep nişte demersuri statutare, de contestare, ajung la Comisia de etică şi litigii. În funcţie de ce se va întâmpla acolo, am înţeles că vor să continue demersurile. Nimeni nu este oprit să facă acest lucru", a afirmat Dragnea la Parlament.



Întrebat dacă se poate reveni asupra deciziei de excludere pentru Adrian Ţuţuianu şi Marian Neacşu, Dragnea a răspuns: "Puţin probabil. Adică nu mai este un astfel de precedent. Adică pe baza unor documente adoptate în două organizaţii judeţene, categoric nu. Şi cu tot respectul pentru colegii mei de oriunde, de fapt, tot timpul am sfătuit orice coleg şi orice organizaţie să nu mai ameninţe celelalte organizaţii din ţară. Dar am dat un sfat, aşa, prietenesc".



Referindu-se la eventuale discuţii la Palatul Cotroceni ale celor doi excluşi, Dragnea a spus: "Am auzit şi chestia. Doar că am informaţii, nu am nici poze, nici filme, nici înregistrări. Am auzit şi asta".



Preşedintele PSD i-a recomandat lui Adrian Ţuţuianu să facă plângere penală împotriva lui Alexandru Oprea, fost preşedinte al CJ Dâmboviţa, dacă acesta ameninţă consilierii şi primarii din judeţ, demersuri despre care Dragnea susţine că nu ştie.



"Nu ştiu de aceste demersuri. Pe domnul Oprea l-am cunoscut când mi l-a prezentat domnul Adrian Ţuţuianu înainte să-l susţină şi să insiste să fie preşedinte de Consiliu Judeţean, spunându-mi atunci că este un om de foarte mare valoare, în care are foarte mare încredere şi este cea mai bună variantă despre preşedinţia Consiliului Judeţean. Ulterior, l-a demis din funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean. Mai multe nu ştiu. Dacă domnul Oprea face ameninţări, aşa cum spuneţi că spune domnul Ţuţuianu, eu cred că cel mai bine ar fi - fiind un om care susţine statul de drept şi având obişnuinţă - să facă o plângere penală", a adăugat Dragnea.



El şi-a exprimat speranţa ca niciun parlamentar sau primar din judeţele Dâmboviţa sau Ialomiţa, ale căror filiale erau conduse de Adrian Ţuţuianu şi Marian Neacşu, să nu părăsească PSD.



"Eu îi rog pe toţi colegii mei primari din Dâmboviţa, din Ialomiţa, membri de partid să nu uite un lucru: toţi am spus că din tot ceea ce facem sprijinim obiectivele acestui partid şi respectăm deciziile acestui partid. Aşa cum CExN a validat propunerea, mai mult sau mai puţin democratică, a domnului Ţuţuianu pentru a fi ras fostul preşedinte de Consiliu Judeţean, dar preşedinţii de organizaţii din ţară au considerat că este o organizaţie care are dreptul la opinie şi a fost respectată, tot la fel este normal ca fiecare organizaţie să respecte şi deciziile CExN, adică nu poţi să ceri doar deciziile tale să fie respectate şi dacă se poate chiar să fie impuse împotriva altora. Să îţi permiţi să jigneşti un întreg partid, din toate judeţele, după care să ameninţi cu demisia. Eu sper ca niciun coleg primar, parlamentar din Dâmboviţa sau Ialomiţa să nu părăsească acest partid şi să nu uite că obiectivele partidului sunt mai importante decât frustrările şi nervozităţile unora sau altora. Doar sper! În acelaşi timp, PSD e un partid mare şi stabil", a mai spus Dragnea.



Întrebat despre posibilitatea convocării unui congres în care membrii PSD să voteze susţinerea faţă preşedintele partidului, Dragnea a precizat: "Am mai avut congres şi am întrebat congresul. Nu poţi să supui la vot ceva ce nu e trecut în statut. Am mai făcut şi un miting cu ceva puţini mai mulţi oameni decât au fost la congres şi am întrebat şi acolo. Am avut şi un Comitet Executiv Naţional, în care am întrebat încă o dată şi s-a supus şi la vot. Iertaţi-mă, PSD chiar nu e un partid de maimuţe! PSD nu e instrumentul lui Iohannis, al lui Pahonţu sau al altora din alte servicii. Noi nu putem să ne ocupăm în permanenţă, că vreţi dumneavoastră sau altcineva: 'Nu faceţi un congres? Dar nu mai faceţi un CExN, nu mai faceţi un miting? Mai avem şi altă treabă de făcut!". AGERPRES