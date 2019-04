Dragnea, despre o candidatură la preşedinţie: Credeţi că mă lasă ăştia liber să candidez?

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a răspuns tot cu o întrebare, luni, la România TV, după ce a fost întrebat când îşi anunţă candidatura la prezidenţiale, spunând "Credeţi că mă lasă ăştia liber?".



"Credeţi că mă lasă ăştia liber, domnule, să candidez, ce naiba? (...) Eu nu am spaime. Am spus că mă duc oriunde tot cu fruntea sus. Eu dacă mai aplecam din cap şi din coloană, nu mai plesneau discurile', a afirmat Dragnea.



Întrebat dacă s-a împăcat cu primarul Gabriela Firea pentru ca PSD să aibă un candidat de rezervă, el a negat.



"Şi eu am greşit, şi ea a greşit, nu pun în balanţă care a greşit mai rău. Totuşi, sunt mai multe lucruri care ne unesc. Din partea mea e deschidere totală şi am şi rugat colegi din guvern să aibă o discuţie serioasă cu funcţionarii din primărie ca să ducă la capăt câteva chestiuni importante, să nu intre în blocaj din cauza unor prevederi financiare", a mai spus Dragnea. AGERPRES