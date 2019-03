Dragnea, despre o retragere a României din Parchetul European: Nu există această discuţie în PSD

Lucian Alecu

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a susţinut luni că nu există o discuţie în PSD referitoare la o retragere a României din Parchetul European şi a adăugat că s-ar fi aşteptat totuşi ca viitorul procuror european să fie desemnat în urma unor analize, concursuri, şi nu a unor negocieri politice.



Întrebat dacă există o discuţie ca România să se retragă din Parchetul European, Dragnea a răspuns: "Nu există această discuţie în Partidul Social Democrat din România".



"Domnul Cioloş Julien ar fi putut să întrebe atunci sau să dea drumul la o dezbatere publică, că tot îi place lui să mintă despre transparenţă, dacă românii vor să adere la asta, pentru că sunt ţări din Europa care n-au aderat", a spus liderul PSD.



Pe de altă parte, el a susţinut că "nu l-ar contrazice prea mult" pe senatorul Şerban Nicolae, care a afirmat pentru un post de radio că România nu trebuia să adere la Parchetul European, cu care ar putea doar colabora.



"Nu pot să-l contrazic foarte mult. După ce am văzut care este procedura prin care va fi desemnat viitorul procuror european, aş spune că, indiferent cine va ajunge, este o problemă. În urma unor negocieri politice, în urma unor discuţii, eu m-aş fi aşteptat ca procurorul european să fie rezultat în urma unor evaluări, analize, concursuri, interviuri făcute de un grup de jurişti de renume din Europa, dintre cei mai buni doritori din continent. Iertaţi-mă, sunt mulţi care îşi pun problema dacă se poate avea încredere în cel care va ajunge procuror european, indiferent care ar fi acela, în urma unor negocieri pur politice. Şi atunci ce să facem? Luăm şi noi modelul, băgăm în parlament procurorii şefi şi începem negocieri politice? Partidul ăla îl ia pe ăla, ălălaltul îl ia pe celălalt", a mai spus Dragnea.



Întrebat, pe de altă parte, cum comentează gestul ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, de a ridica acreditarea a doi jurnalişti, preşedintele PSD a susţinut că nu ar proceda la fel: "Eu, dacă aş fi procedat aşa, nu mai aveaţi niciunul acreditare, umblaţi după mine peste tot, facem curse pe aici prin Parlament. Eu nu aş face, nu am făcut şi nu o s-o fac. Cu tot dragul... Nu, nu. E ziua dumnealui. La mulţi ani!". AGERPRES