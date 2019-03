Dragnea, despre problemele de sănătate: Am ales un spital privat, cu capital 100% românesc

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a afirmat luni că a ales să îşi trateze problemele de sănătate la o clinică privată, cu capital 100% românesc şi pentru a-l urma pe medicul său.



"În legătură cu spitalul privat: am citit mai multe comentarii - în primul rând este un spital românesc, cu capital 100% românesc. În al doilea rând, eu aşa am făcut toată viaţa şi recomand tuturor să facă la fel, eu urmez medicul. Un medic pe care îl ştiu demult. Un medic care a reuşit o intervenţie foarte complicată la Irina şi pentru care îi mulţumesc şi acum şi public şi acolo mi-a zis să merg şi acolo m-a consultat şi m-a îngrijit şi suntem în contact permanent. Nu are legătură că este de stat sau privat, dacă îmi spunea să merg la oricare alt spital, acolo mergeam. Am urmat şi voi urma medicul, este vorba de doctorul Catană", a declarat liderul PSD, Liviu Dragnea, într-o conferinţă de presă susţinută la Parlament.



Decizia luată de comun acord cu medicul a fost să nu se opereze.



"Diagnosticul este hernie de disc şi cervicală, şi lombară. Am discutat despre operaţie şi am convenit să nu facem operaţia, să încercam cu fizioterapie, kinetoterapie, înot, repaos întins.



Dragnea a adăugat că nu a dorit să facă din problemele sale de sănătate "un caz naţional".



"În legătură cu comunicarea, poate greşesc sau nu, (...) dar nu am vrut să fac din asta un caz naţional şi cu o acoperire publică foarte mare, o consider o chestiune personală. Un alt motiv a fost că nu am vrut să tulbur activitatea spitalului", a explicat Dragnea.



Chestionat de ce nu s-a tratat la Spitalul Militar, el a răspuns: "Respect medicii şi cadrele medicale din Spitalul Militar, cadre foarte bune. În România avem medici foarte buni. Când eram la Teleorman, cu toate că puteam să merg la orice alt spital din ţară sau din străinătate - aveam doi medici la care mergeam în permanenţă, aceiaşi medici. Şi aici la fel". AGERPRES