Dragnea despre solicitarea DNA adresată Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, consideră că solicitarea făcută de procurorii DNA de preschimbare a termenelor de judecată stabilite de ÎCCJ în dosarul său şi al lui Darius Vâlcov "este mult prea pe faţă", adăugând că astfel de cereri se depun doar când apar situaţii excepţionale.



"Am auzit şi eu după Comitetul Executiv Naţional că DNA-ul lui Iohannis a cerut Curţii Supreme (...). DNA a intrat în panică, e agitat. De ce sunt agitaţi? Au în grafic ceva, un grafic cu date, când trebuie să fie executat unul sau altul? Au hotărât ei că pentru mine şi pentru Darius (Darius Vâlcov - n.r.) trebuie să se dea termenele mai aproape. De ce? Au explicat motivul? Astfel de cereri se depun doar când apar situaţii excepţionale. Unde e situaţia excepţională?", a declarat Liviu Dragnea, la Parlament, la finalul Comitetului Executiv Naţional al PSD.



În opinia sa, solicitarea DNA "este mult prea pe faţă". "Asta îmi arată mie că nu mai ţin cont de nimic, nu îi mai interesează să se acopere sau să se ascundă. Totul este pe faţă. O să văd şi eu ce o să facă instanţa până la urmă. Dar atâta timp cât nu au stabilit termenul eu am de gând să merg în continuare prin judeţe".



Procurorii anticorupţie au făcut cereri de preschimbare a termenelor de judecată stabilite de judecătorii ÎCCJ în dosarele lui Liviu Dragnea şi Darius Vâlcov, motivul fiind judecarea cu celeritate a acestor cauze, a informat miercuri DNA.



Dosarul lui Liviu Dragnea are termen pe 20 mai, iar cel al lui Darius Vâlcov pe 11 iunie.



În acest context, procurorii DNA cer judecătorilor să preschimbe aceste termene şi să acorde unele mai scurte, astfel încât dosarele să fie judecate mai repede. AGERPRES