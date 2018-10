Dragnea: E nevoie de stoparea abuzurilor şi repararea efectelor, la aceste două lucruri trebuie să se lucreze în Parlament şi Guvern

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, miercuri, că este nevoie de stoparea şi repararea efectelor abuzurilor din Justiţie şi la aceste două lucruri trebuie să se lucreze în Parlament şi în Guvern, el subliniind că oamenii care se pricep să pună pe masă "nişte soluţii nu gargară".



"Consider în continuare că este nevoie în acest domeniu de două lucruri foarte clare: de stoparea abuzurilor, asta implică schimbarea mecanismului, sistemului ocult al acestei organizaţii subterane care a permis să se întâmple, de fapt a hotărât şi a permis să se întâmple aceste abuzuri. Al doilea obiectiv - să se repare efectele abuzurilor. La aceste două lucruri trebuie să se lucreze în Parlament, în Guvern, nu ştiu dacă la Ministerul Justiţiei, dar în Parlament şi la Guvern trebuie să se lucreze", a precizat Dragnea, la Parlament, întrebat dacă este nevoie de o amnistie, de graţiere sau de altceva ca măsuri reparatorii pentru victimele abuzurilor din Justiţie.



Liviu Dragnea a adăugat că la primul obiectiv s-a încercat să se dea răspunsuri parţiale în Parlament.



"Astea sunt întrebări la care, cel puţin la prima, noi am început să dăm răspunsuri parţiale în Parlament şi anume să schimbăm sistemul care a permis asemenea abuzuri, la al doilea obiectiv, dacă la Guvern nu se lucrează, o să începem să lucrăm în Parlament. Care va fi cea mai bună modalitate, mă refer la cea mai eficientă, nu la o modalitate care doar să dea impresia că cei care au fost afectaţi pot primi satisfacţie, o să începem să lucrăm", a spus Dragnea.



Întrebat dacă se iau în calcul amnistia şi graţierea ca soluţii, Dragnea a precizat: "Nu le luăm în calcul pentru că nici nu am pregătirea dlui Toader, nici nu am pregătirea marilor specialişti în domeniu. Eu tot insist ca oamenii care se pricep să pună pe masă nişte soluţii, nu gargară, nu lucruri pe care nu le înţelege nimeni, nici să se folosească pretextul acesta pentru jocuri de imagine". AGERPRES