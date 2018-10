Dragnea: Există certitudinea că statul român va încasa sume importante în urma aplicării legii offshore

Preşedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, cu puţin timp înainte ca plenul Camerei Deputaţilor să adopte proiectul legii offshore, că statul român va încasa sume importante prin aplicarea acestui act normativ şi că jumătate din cantitatea de gaze va fi comercializată pe piaţa centralizată din România.



"Ceea ce e foarte important din punctul meu de vedere este că există certitudinea că statul român va încasa sume importante şi - îmi pare rău, dar nu am vrut să intervin în aceste zile - o să intervin în zilele următoare, ca să prezentăm calculele reale, nu calculele făcute pe genunchi sau preluate de la unul şi de la alţii care dau informaţii greşite. De asemenea, faptul că jumătate din cantitate va fi comercializată pe piaţa centralizată din România este o opţiune strategică importantă pentru noi. Îmi pare rău că s-a întârziat cu două săptămâni de zile, ca să rămânem pe aceleaşi prevederi fiscale, dar e important ca această lege să fie adoptată", a afirmat Dragnea, la Palatul Parlamentului.



El apreciase de asemenea că amendamentul care prevede ca redevenţele, cotele procentuale, precum şi cantităţile aferente acestor cote să rămână neschimbate pe durata de valabilitate a acordului petrolier nu ar aduce "nimic în plus" legii.



"Noi am avut un punct de vedere foarte bine conturat. Şi anume - un sistem de impozitare pe venituri suplimentare, venituri suplimentare care sunt considerate orice este peste preţul de 45,71 lei/ megawatt oră - şi, de asemenea, ca 50% din cantitatea de gaze extrase din platoul Mării Negre să se comercializeze pe piaţa centralizată din România. Ne-am menţinut aceste propuneri şi ieri în comisie au rămas neschimbate. Ieri a mai fost o discuţie despre stabilitatea legislaţiei solicitată de investitori. În opinia mea, stabilitatea este dată de legea însăşi. Faptul că există o lege care reglementează exploatările offshore în România este de fapt stabilitatea pentru orice investitor. Se solicită ca în lege să fie prevăzut un articol în care să se spună că redevenţele şi cotele procentuale, precum şi cantităţile aferente acestor cote şi impozitul pe venitul suplimentar să rămână neschimbate pe durata de valabilitate a acordului petrolier. În opinia mea, ar fi o prevedere care nu ar aduce nimic în plus, pentru că legea în sine este o garanţie. Dacă se pune acest articol şi cineva vreodată vrea să modifice legea peste cinci sau zece ani, poate modifica inclusiv acest articol. Este ca şi cum am pune în lege, la final, în ultimul articol, că această lege va fi respectată sau că această lege nu va fi modificată. Dar să vedem în plen dacă va fi majoritate pentru o variantă sau alta", a spus el.



Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat miercuri proiectul legii offshore, cu 170 de voturi "pentru", 3 voturi "împotrivă" şi o abţinere. AGERPRES