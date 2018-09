Dragnea: Exista un plan ca guvernul să fie dat jos până la 1 ianuarie

Preşedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat duminică seara că ar exista un plan ca Guvernul să fie dat jos până la 1 ianuarie, deoarece preluarea preşedinţiei Consiliului UE de către România va zădărnici ulterior un astfel de scenariu.

"Da, categoric da (exista un plan ca guvernul să fie dat jos până la 1 ianuarie, n.r.). El este străveziu, nici nu trebuie să ai foarte multe informaţii, doar răbdare şi să pui toate piesele de puzzle pe masă, cu declaraţii, cu acţiuni, declaraţii interne, declaraţii externe. Preluarea preşedinţiei Consiliului UE de către România înseamnă de fapt preluarea de către doamna prim-ministru Viorica Dăncilă şi de către miniştrii din Guvern, pentru că - cu toate presiunile lui Iohannis, la Bruxelles - s-a decis că premierul şi Guvernul sunt cei care trebuie să gestioneze aceste lucruri, nu preşedintele. Cu acest guvern intrat în anul 2019, nu mai poate fi dat jos, nu mai poate fi contestat, nu mai poate fi dusă la nesfârşit minciuna", a spus Dragnea, la Antena 3, întrebat dacă crede că ar exista un plan ca guvernul să fie dat jos până la 1 ianuarie.

El a mai precizat că, în anul 2019, când vor avea loc alegerile prezidenţiale, Klaus Iohannis şi-ar dori să aibă "nişte servicii care, în continuare, să se joace prin Justiţie, ca să le poată folosi să şantajeze, să preseze, să ameninţe" şi să îi protejeze pe cei care îl ajută. Dragnea a opinat că în anul următor rezultatele economice ale guvernării vor fi "şi mai evidente".

"Şi poate ajunge în campania electorală domnul Klaus Iohannis să le spună românilor: 'Votaţi-mă pe mine pentru că nu am făcut nimic bun, doar am făcut rău, în sensul în care am făcut atâta agitaţie în România' - în contrapartidă cu un candidat de-al nostru, sper să fie un candidat comun, care să prezinte ce a făcut această guvernare pentru România", a spus liderul PSD.

Referindu-se la tensiunile care au existat în partid în ultimele zile, Dragnea a precizat că acestea nu au fost generate de "o fotografie electorală a unui anumit moment".

"Este, pe de altă parte, o cursă contracronometru - acum, şi de aia tot apar şi probabil o să mai apară chestiuni de genul acesta; sper să nu mai apară în partid, dar nu este imposibil - o cursă contracronometru cu acest sistem odios. De ce? Una din legile Justiţiei este în vigoare. Mă rog, Înalta Curte spune că nu e în vigoare - şi acolo e de discutat, de ce, care sunt motivele, de ce nu aplică singura instanţă din România. O altă lege dintre cele trei ale Justiţiei - a fost contestaţia respinsă la Curtea Constituţională şi Iohannis trebuie să o semneze. Săptămâna viitoare, cred că ar trebui să se discute la CCR şi a treia lege. Nu ştiu ce va face Curtea. Urmează Codurile penale să fie trimise înapoi la Parlament. Urmează să începem dezbaterile pe modificare la Legile securităţii naţionale, un pachet de legi care îi doare foarte tare, pe serviciile secrete şi pe Iohannis", a afirmat Dragnea.

El a precizat că modificările aduse Legilor securităţii naţionale vor viza aducerea serviciilor "în matca lor".

"Nevrând să facem ceva împotriva funcţionării constituţionale a serviciilor, vrem să îi aducem în matca lor, să intre în curte şi să nu mai stea prin instanţe şi prin parchete. SPP, la fel, să nu mai stea nici el în câmpuri tactice, pentru că Pahonţu se zbenguie de ani de zile prin instanţe şi parchete. Avem legea pensiilor, care trebuie adoptată tot în toamna asta. Legea lobby-ului... Şi dacă toate lucrurile astea se întâmplă şi ne prinde 15 decembrie la guvernare, ei au pierdut total meciul", a precizat el. AGERPRES