Dragnea infirmă informaţiile despre revocări în PSD

Preşedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a infirmat luni, înaintea Şedinţei Biroului Permanent Naţional al PSD, informaţiile apărute în presă conform cărora ar urma să aibă loc revocări ale unor lideri social-democraţi.



Întrebat dacă urmează revocări, Dragnea a răspuns: "A apărut o prostie (...), nu are nicio legătură cu realitatea, cu demiteri sau altceva. Eu ce am avut de spus am spus în CExN şi nu mă schimb", a declarat el. AGERPRES