Dragnea: Iohannis luptă împotriva ţării lui prin tot ceea ce face

Lucian Alecu

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, l-a acuzat pe preşedintele Klaus Iohannis că "luptă împotriva ţării lui prin tot ceea ce face", adăugând şi că acesta "urăşte" România.



"Ceea ce face Iohannis face din disperare. Sigur, este şi împins din spate, are păpuşarii lui în spate. E vizibil pentru oricine înţelege cât de cât ce se întâmplă în ţară, în Europa şi în lume. Eu cred că noi vom câştiga această bătălie, pentru că diferenţa majoră între noi şi ei este că noi ne luptăm pentru România. El luptă împotriva ţării lui prin tot ceea ce face, prin absolut tot ceea ce face luptă împotriva ţării lui...Îmi este foarte greu să fac o ierarhie a tuturor acţiunilor negative ale acestui om care îşi urăşte ţara, incitare la dezordine socială, incitare la proteste şi proteste violente, încurajarea acestora, niciun fel de poziţie, niciun fel de luptă de-a lui pentru a obţine ceva pentru această ţară. Direcţia lui, abordarea lui este să nu supere, să se pună bine cu mai marii Europei. Niciodată, mai marii Europei nu o să moară de grija noastră, pentru că fiecare are ţara lui şi se gândeşte la ţara lui. Aşa este normal", a afirmat Dragnea, într-o emisiune la postul tv Antena 3.



El a subliniat că miza alegerilor europarlamentare din luna mai o reprezintă România şi "vieţile românilor".



"Miza este România. O altă miză o reprezintă vieţile românilor, un trai mai bun pentru români sau un trai mai rău, o ţară dezvoltată sau o ţară stagnată în dezvoltare, o ţară mândră, cu şanse de creştere, pe măsura potenţialului pe care îl are sau o ţară îngenunchiată şi predată la cheie străinilor", a adăugat Liviu Dragnea.



Acesta a mai spus că preşedintele României are în spate un "stat paralel, acest sistem ocult, corupt, care a penetrat în mod serios justiţia din România în ultimii ani, care a generat o serie de abuzuri inimaginabile într-o ţară democrată, vieţi distruse, destine frânte, capital românesc aproape distrus, agricultura pusă în genunchi". AGERPRES