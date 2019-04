Dragnea: Iohannis şi clica lui preferă să fie slugile străinilor

Liderul PSD, Liviu Dragnea, le-a cerut participanţilor la mitingul electoral organizat joi în comuna suceveană Dumbrăveni să îi susţină pe candidaţii PSD la alegerile europarlamentare "pentru că sunt patrioţi", el adăugând că preşedintele Klaus Iohannis "şi clica lui preferă să fie slugile străinilor".



''De ce trebuie să susţinem candidaţii noştri la alegerile europarlamentare? Pentru a nu mai avea acolo oameni care să stea cu capul plecat, oameni care să fie muţi, oameni care să-şi înjure ţara. Avem nevoie de oameni patrioţi, aşa cum este acest primar (n. red. Ioan Pavăl, primarul localităţii Dumbrăveni). Când am intrat în comună şi am văzut acest tricolor uriaş, mi s-a umplut inima de bucurie. Este un adevărat patriot care-şi iubeşte ţara şi tricolorul. I-aţi auzit vreodată pe Iohannis şi clica lui vorbind vreodată de patriotism? Nu, pentru că ei preferă să fie slugile străinilor'', a spus Dragnea.



Totodată, Dragnea a spus că e nevoie la Bruxelles de oameni care să aducă mai multe fonduri europene şi să nu mai accepte dublul standard la produse.



''De ce sunt supăraţi pe noi, de ce ne hăituiesc peste tot, de ce vor să ne închidă gura, de ce vor să ne închidă? Pentru că noi scoatem în fiecare zi la iveală toate abuzurile lor. Le e frică, pentru că avem de partea noastră milioane de adevăruri, milioane de români. Le e frică, pentru că am început să arătăm cum au vândut pe nimic resursele ţării, pentru că începem să le arătăm cum au călcat în picioare democraţia, începem să arătăm ce clică nenorocită, buboasă a fost în această ţară. Cum şi-au bătut joc de oameni, cum au frânt destine, cum au distrus vieţi, cum au blocat această ţară. Avem nevoie la Bruxelles de oameni care să lupte să aducă în România mai multe fonduri europene, care să lupte ca-n România să nu mai vină produse de calitate mai slabă, pentru că nu suntem coşul de gunoi al Europei'', a mai spus Dragnea. AGERPRES