Dragnea: Majoritatea nu se va pierde

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a declarat marţi că nu se va pierde majoritatea parlamentară.



"Nu. Dar eu ştiu că domnul Tăriceanu a făcut o declaraţie în timpul zilei, că nu e preocupat de pierderea majorităţii. Nu. Majoritatea nu se va pierde", a spus Dragnea la Palatul Parlamentului, întrebat ce părere are despre declaraţia lui Călin Popescu Tăriceanu făcută luni seară, potrivit căreia preocuparea lui şi a unor colegi este că s-ar putea pierde majoritatea parlamentară.



Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat luni că mai mulţi colegi de partid îşi pun problema dacă nu va fi afectată majoritatea din Parlament din cauza "mişcărilor" din PSD, adăugând că şi pe el îl preocupă acest lucru.



"Astăzi am avut câteva discuţii cu colegi de-ai mei care au venit, evident, preocupaţi, îngrijoraţi pentru următorul lucru: stau şi îşi pun problema dacă nu cumva majoritatea din Parlament va fi afectată. Nu vă ascund că şi preocuparea mea este tot în acest sens", a declarat Tăriceanu, la TVR 1.



El a precizat că în momentul de faţă coaliţia are o majoritatea confortabilă şi că speră ca "mişcările" din PSD să nu afecteze şi mai mult partidul. AGERPRES