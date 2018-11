Dragnea: Nicio companie nu mi-a plătit ce s-a realizat în vreo proprietate de a mea

Lucian Alecu

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, întrebat despre dezvăluirile Rise Project, că nicio companie nu i-a plătit ceva din ceea ce s-a realizat pe vreo proprietate a sa.



"Pozele, unii le ţin pe tabletă, alţii le ţin sub pernă, habar n-am, nu mă interesează de unde sunt făcute, cum sunt capturate şi cum au ajuns acolo. În ceea ce priveşte celelalte informaţii, (...) Tel Drum-ul sau niciodată o companie nu mi-a plătit nimic din ceea ce s-a realizat în vreo proprietate de-a mea. Niciodată. (...) Nu am niciun majordom. (...) Am înţeles că acolo este vorba de speţa unui credit foarte mare. Nu am aşa ceva", a afirmat Dragnea, la Parlament, la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD.



Platforma Rise Project a anunţat, sâmbătă, că a intrat în posesia unei valize "cu informaţii esenţiale din interiorul corporaţiei Tel Drum" la care procurorii DNA n-au avut acces. Potrivit sursei citate, valiza ar fi fost găsită în zona rurală din Teleorman, de către un localnic, pe proprietatea lui. AGERPRES