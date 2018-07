Dragnea: Nu cred că o să scap, dar nu vreau să plec ca prostul din această funcţie şi din această viaţă

Foto: Lucian Alecu

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a susţinut că nu crede că "va scăpa" în urma modificării codurilor penale, adăugând că nu vrea să plece din această funcţie "ca prostul", ci să lase în urmă "o ţară mai bună".



Întrebat dacă, în urma redefinirii celor două infracţiuni de care e acuzat - abuz în serviciu şi grup infracţional organizat - scapă de cele două acuzaţii, Dragnea a spus: "Eu nu cred. Mai aveţi alte întrebări? Sincer!"



El a susţinut că "ştie ce-l aşteaptă", dar vrea să lase în urma sa mai multă încredere în justiţie, context în care a reluat unele acuzaţii la adresa preşedintelui Klaus Iohannis.



"O spun de un an de zile - mi-am asumat aceste lucruri şi în campania electorală, şi ulterior şi ştiam ce mă aşteaptă şi ştiu ce mă aşteaptă, numai că nu pot să plec ca prostul din această viaţă şi din această funcţie - şi o spun pe româneşte ca la noi, în Teleorman. Adică vreau să duc această luptă până când sper că fiecare român - şi dumneavoastră şi oricare din această ţară - să ştie că poate avea încredere în justiţie, chiar dacă nu sută la sută. Nu în situaţia în care suntem. Nu vorbiţi de faptul că e un preşedinte la Cotroceni care calcă în picioare Constituţia, care trimite un consilier să ameninţe un judecător constituţional, care a obţinut case prin fals şi care refuză să dea sute de mii înapoi la statul român. Nu vorbiţi de faptul că s-au obţinut denunţuri prin şantaj, prin ameninţări, că au fost sume falsificate în dosare şi că sunt oameni care stau în puşcării degeaba, nevinovaţi, oameni care au ieşit din puşcărie şi dovedit de CEDO că au stat nevinovaţi. Aveţi o problemă cu această obsesie. Când am spus lucrul acesta, am spus că s-ar putea să nu scap şi nu cred că o să scap. Dar vreau, măcar când am terminat această funcţie, să ştiu că am lăsat - împreună cu colegii mei pe care îi felicit că rezistă la toate aceste mizerii şi ameninţări - că lăsăm o ţară mai bună. Asta este obiectivul nostru şi din punct de vedere al drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi din punct de vedere economic şi social. Şi eu cred că Dumnezeu ne va ajuta", a afirmat preşedintele PSD, la Palatul Parlamentului. AGERPRES