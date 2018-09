Dragnea: O să o rog pe doamna premier să iasă public să spună tot ce a făcut pentru Primăria Capitalei

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, că îi va transmite premierului Viorica Dăncilă să iasă public să explice sprijinul pe care l-a oferit Primăriei Capitalei, având în vedere că primarul general Gabriela Firea a afirmat că nu a fost susţinută în proiecte.



"O s-o rog pe doamna prim-ministru să iasă public să spună tot ceea ce a făcut pentru Primăria Capitalei şi ce sprijin a primit Primăria Capitalei", a spus Dragnea, la Parlament.



Întrebat dacă s-a făcut tot ce era posibil, Dragnea a răspuns: "Da, ca pentru orice altă primărie, mai mult poate decât orice primărie, fiind Primăria Capitalei".



Legat de afirmaţiile primarului general referitoare la faptul că statul paralel ar fi în PSD, Dragnea a spus că sunt declaraţii foarte grave, care trebuie probate de Gabriela Firea. "Sunt afirmaţii foarte grave pe care le-a făcut doamna Firea, cred că trebuie să facă deja plângeri şi să aducă dovezi, eu nu am de ce să comentez astfel de lucruri", a arătat Dragnea.



El a precizat că Gabriela Firea se situează în zona celor care lovesc şi critică PSD. "Nu ştiu, deocamdată, eu văd că se situează în zona celor care lovesc şi critică PSD", a adăugat Dragnea, la întrebarea dacă Firea se situează în afara PSD.



Totodată, preşedintele PSD a subliniat că nu este în dispută cu Gabriela Firea. "Nu mai comentez absolut nimic ce spune doamna Gabriela Firea, pe care am susţinut-o, am propus-o pentru acel post până când o să-mi schimb această decizie", a mai spus Dragnea.



Liderul social-democrat a reafirmat că mai există "acoperiţi în PSD". "Eu cred că da. Nu mai ştiu câţi mai sunt, dar sunt. Nu m-am gândit la doamna Firea ca făcând parte din această categorie", a menţionat Dragnea, întrebat dacă mai sunt acoperiţi în PSD.



Primarul general, Gabriela Firea, preşedinte al PSD Bucureşti, a precizat, duminică seara, că foşti miniştri i-au spus că în cadrul unor şedinţe, după plecarea ei, preşedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, le-ar fi transmis să nu o ajute în proiecte precum transferul Centurii Capitalei în administrarea primăriei sau transferul ELCEN la RADET.



Firea a mai precizat că, după ce a prezentat în cadrul şedinţei Comitetului Executiv Naţional al Partidului Social Democrat "avertismentele şi îngrijorările" membrilor Comisiei Europene, referitoare la situaţia de la Bucureşti, ministrul Carmen Dan a scos dintr-un dosar printuri ale unor convorbiri private dintre prefectul Speranţa Cliseru şi un secretar de stat. Firea a făcut o legătură între prezentarea acelor mesaje private şi "statul paralel". AGERPRES