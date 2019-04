Dragnea: Oficiali de la Bruxelles tot ceartă România; au ajutat ţara asta cu ceva?

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, vineri, la mitingul de la Craiova, că, în ultimele luni, oficiali de la Bruxelles ceartă România pentru ceva ce nu a făcut.



"Am văzut în ultimele zile, în ultimele luni, oficiali de la Bruxelles care tot ceartă România, dar eu le pun o întrebare: Au ajutat ţara asta cu ceva? Ne ceartă pentru nimic, ne ceartă pentru ceva ce nu am făcut. Tot vorbesc despre aceste temeri. Dar de ce? De ce nu sunt şi ei interesaţi cumva care sunt efectele guvernării PSD pentru viaţa oamenilor? Puterea de cumpărare a crescut. E ceva mai grav, cred că le pasă şi poate nu le place", a spus Dragnea.



El a mai susţinut că aceştia ar fi supăraţi în legătură cu legea privind exploatarea gazelor din Marea Neagră.



"Când vor pleca din nou legume şi fructe gustoase şi sănătoase în vest, ale noastre vor fi cumpărate primele. Şi asta ce credeţi că face? Produce bucurie celor de acolo sau supărare? Supărare, oameni buni. Credeţi că sunt supăraţi că nu am fost de acord ca legea prin care se stabilea cum se exploatează gazele din Marea Neagră să lase în România nimic? Ce trebuia să facem noi? 45 de ani să ne uităm să vedem cum ies gazele din România şi se duc în vestul Europei şi noi să stăm tot la mâna ruşilor? Normal, sunt investiţii, trebuie să câştige, dar şi această ţară trebuie să câştige şi industria românească trebuie să câştige", a adăugat Dragnea.

AGERPRES