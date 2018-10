Dragnea, reacţie la întrebarea dacă e avantajat de proiectul de executare a pedepselor: Orice lege mă favorizează, m-am săturat de minciuni

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a avut miercuri o ieşire nervoasă, la Parlament, atunci când ziariştii l-au întrebat cum le răspunde celor care susţin că proiectul legii privind executarea pedepselor la domiciliu, adoptat de Senat, l-ar avantaja.



"Cu ce dracu' mă ajută pe mine (proiectul de lege - n.r.), ca să înţeleg şi eu? Că totuşi m-am săturat. Dacă voi fi condamnat, cu ce mă ajută pe mine? Dacă mă întrebaţi înseamnă că aveţi ceva în cap când mă întrebaţi pe mine lucrul ăsta. M-am săturat de toate aceste minciuni. (...) Am înţeles că mă acuză. În afară de mine, mai sunt oameni în ţara asta? Întreb. Pe ei îi întrebaţi? Deci cei care nu sunt în funcţii publice pot să fie distruşi, pentru că nu vorbiţi cu ei. Nu ieşiţi din camera asta să vorbiţi cu ei. Cereţi-le dovezi (celor care spun că această lege îl favorizează - n.r.). Orice lege mă favorizează pe mine", a reacţionat Dragnea, la Palatul Parlamentului.



El a susţinut că a fost condamnat în cele două dosare fără niciun fel de probă.



"Vorbiţi cu hashtag-ul, vorbiţi cu Iohannis să dea un decret să mă împuşte mâine şi de poimâine atunci să discutaţi despre ce se poate întâmpla în ţara asta. Aţi ajuns oameni tineri să susţineţi securiştii, să susţineţi abuzurile în România, până când o să vă lovească pe oricare dintre dvs, începând cu domnul Buble, dar, mă rog, are o protecţie serioasă şi terminând cu dvs. Toate prostiile o să le tot susţineţi, dacă mă avantajează sau nu pe mine. Cu ce dracu' să mă avantajeze? Că mi-au distrus viaţa ani de zile, am fost condamnat fără niciun fel de probă la Referendum pentru că s-a supărat Băsescu şi fără niciun fel de probă la al doilea dosar. Asta este marea corupţie de care se vorbeşte în România? De câteva luni de zile nu se mai ocupă DNA decât de asta şi ceilalţi, nu se ocupă de lucrurile serioase. Încă am dreptul să critic aceste decizii. Dar despre deciziile instanţelor pe care CEDO le-a făcut harcea - parcea vorbiţi, vă dă voie de la Realitatea să vorbiţi despre asta?", a răspuns Dragnea unui jurnalist. AGERPRES