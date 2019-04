Dragnea: Referendumul anunţat de Iohannis, o păcăleală a lui, să-i ajute pe liberali

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, liderul social-democraţilor, a declarat că referendumul anunţat de preşedintele Klaus Iohannis este o "o păcăleală" a acestuia pentru a putea să participe la campania electorală pentru europarlamentare a PNL.



"Temele în sine nu sunt de respins, noi nu am fost niciodată împotriva luptei anticorupţie şi am spus-o şi o spun cu date, cu cifre şi cu acţiuni. PSD nu a fost niciodată împotriva instituţiilor statului. Noi am sprijinit în mod efectiv, financiar, logistic, cu tot ce a fost nevoie pentru infrastructură, legislativ, din punct de vedere salarial, instituţiile respective. (...) Revenind la temele lui Iohannis, referendumul este o păcăleală a lui, caută un prilej disperat să participe şi el la campania pentru referendum să-i ajute pe cei de la liberali. O să aibă o problemă cu USR şi cu Cioloş, pentru că ei au dat ordonanţe care au modificat sute de articole din Codul penal. Şi au mai zis ceva, de aceea eu nu cred că ei o să voteze la referendumul ăsta a lui Iohannis, ei au zis că dacă vor veni la guvernare, când vor veni, vor adopta ordonanţe de urgenţă ca să modifice legile justiţiei şi tot ce se modifică pe codurile penale", a declarat Liviu Dragnea, luni seară, la România TV.



Preşedintele PSD a adăugat că rămâne de văzut ce întrebări va formula şeful statului pentru referendumul pe care l-a anunţat şi a precizat că delegaţia social-democraţilor care se va prezenta la consultările de vineri de la Cotroceni îi va sugera acestuia posibile variante de întrebări.



"Să vedem ce o să facă el, ce întrebări o să pună. Noi o să trimitem nişte oameni la Cotroceni vineri, că poate-l ajutăm cu nişte întrebări, poate îi sugerăm nişte întrebări domnului Iohannis. (...) Avem câteva sugestii, o să discutăm cu colegii şi o să i le prezinte acolo, după care, sigur, o să le prezinte şi la presă colegii mei", a precizat Dragnea.



El a susţinut, totodată, că în ceea ce priveşte referendumul, pe social-democraţi îi deranjează cel mai mult la preşedintele Iohannis faptul că nu lasă oamenii să voteze în cunoştinţă de cauză.



"Asta ne deranjează, de fapt, cel mai mult la Iohannis, că nu lasă oamenii să voteze în cunoştinţă de cauză pentru alegerile europarlamentare, care nouă ni se par foarte importante pentru această ţară şi vor să bulverseze discuţia şi dezbaterea despre adevăratele teme ale României", a afirmat liderul PSD.



La remarca moderatorului că şi un alt preşedinte al României, Traian Băsescu, a organizat referendum odată cu alegerile prezidenţiale, Dragnea a replicat: "E mare diferenţă între ei? Doar că ăsta e mai rău şi mai duşmănos, din păcate da".



"Adică, Băsescu mai avea, foarte rar, dar mai avea momente de omenie, de deschidere, de dialog, aici nu există aşa ceva", a adăugat preşedintele PSD.



Liviu Dragnea a subliniat că PSD îşi doreşte ca oamenii să se prezinte la vot pe 26 mai.



"Am avut întâlnire cu toate judeţele timp de o săptămână şi le-am spus tuturor, ca prim obiectiv, să aducem oamenii la vot. Mie numai un nesimţit poate să-mi reproşeze aşa ceva, când eu am fost condamnat politic pentru că am cerut oamenilor să vină la vot. Ei în 2012 au boicotat referendumul şi au spus oamenilor să nu vină la vot. (...) Oamenii trebuie să vină la vot, asta este raţiunea, una din raţiunile principale de existenţă a partidelor şi una din cele mai importante câştiguri ale democraţiei, dreptul de a vota. (...) Să vină, să vină cât mai mulţi, şi să aibă răbdare, şi să asculte ce spune fiecare partid şi să decidă, dar în cunoştinţă de cauză", a mai declarat liderul social-democrat. AGERPRES