Dragnea, referitor la amnistie: Eu o consider un act de dreptate, nu de clemenţă

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminică seara, că amnistia ar însemna "un act de dreptate" faţă de cei "condamnaţi nevinovaţi" şi nu un act de clemenţă în An centenar.

Dragnea a spus la Antena 3 că "ceva trebuie făcut" pentru persoanele condamnate în baza unor "probe false, pe şantaj, pe protocoale".

"Poziţia mea e foarte clară, aş vrea totuşi să vă spun motivaţia pentru care au cred că trebuie adoptată o astfel de măsură şi aici intru în contradicţie şi cu domnul Toader (ministrul Justiţiei-n.r.) şi cu alt coleg, nu mai ţin minte exact acum cine a spus, că în anul centenar trebuie să... asta ar fi un act de clemenţă. Eu nu consider un act clemenţă, eu consider un act de dreptate, un act de reparaţie, pentru că noi discutăm de decizii, de condamnări, de cercetări, de dosare, de procese făcute la mii de oameni pe probe false, pe şantaj, pe protocoale, pe încălcarea legii. Deci nu e vorba de clemenţă, nu putem, cum adică, să acordăm clemenţă unui om care este condamnat nevinovat? Nu-s de acord absolut deloc cu definiţia asta sau cu motivaţia asta. Că trebuie dată prin ordonanţă de urgenţă, că trebuie adoptată ca şi lege în Parlament, rezultatele nenorocite ale acestor ani în care în Justiţie s-a intrat şi încă se intră de către instituţii care nu legătură cu Justiţia şi s-au făcut dosare bazate pe probe false, ceva trebuie făcut. Nu putem doar să constatăm toate abuzurile", a declarat Liviu Dragnea..

El a menţionat că printre semnatarii scrisorii în care s-a cerut demisia sa sunt şi persoane care au făcut presiuni "foarte mari" pentru amnistie.

"E necesară sau nu?, asta e întrebarea. (...) Să găsească o formulă juridică domnul Toader, domne, cu excepţia lu ăla. N-am o problemă. Dar cum se rezolvă toate lucrurile astea? Cum o să avem noi garanţia, că acei judecători, sute de judecători care au dosare la DNA, dacă nu se şterg dosare care majoritatea probabil că sunt făcături, cum o să avem noi garanţia că oamenii ăia vor judeca doar pe propria conştiinţă, ştiind că au acolo un dosar? Dar odată amnistia ştergând acest trecut, care în mare parte sunt convins că este contrafăcut, atunci oamenii n-o să mai aibă niciun fel de presiuni. (...) Măcar pentru judecătorii care în continuare sunt presaţi şi intimidaţi cu acele dosare care unele sunt in rem. (...)Printre acei oameni sunt oameni care, timp de un an de zile, au făcut nişte presiuni foarte mari, presiuni la adresa mea, pentru amnistie", a susţinut Liviu Dragnea.

Preşedintele PSD a subliniat că trebuie o amnistie, chiar dacă "se dă în acest an, că se dă la anul, că se dă peste doi ani", la fel şi o amnistie fiscală.

"Dar că se dă în acest an, că se dă la anul, că se dă peste doi ani, o amnistie în România trebuie dată, după o asemenea perioadă neagră trebuie să dai o amnistie pentru că deocamdată nu s-a inventat, nu cred că se poate inventa un alt instrument juridic, legislativ sau guvernamental care să poată să dea posibilitatea celor condamnaţi nevinovaţi să scape de această nenorocire. Eu nu spun s-o dea mâine. Poate să nu o dea deloc. Dar, la un moment dat, trebuie să apară asta. Aşa cum o amnistie fiscală trebuie să apară în România", a conchis Dragnea.