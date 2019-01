Dragnea revine cu un atac la DNA

Într-un interviu acordat publicaţiei New Europe, liderul PSD Liviu Dragnea a declarat că DNA este nemulţumită de planul Guvernului de a înfiinţa un departament care să investigheze activitatea judecătorilor. "Ei (DNA, n.red.) sunt supăraţi deoarece judecătorul nu are de ce să se teamă de procuror atunci când procurorul nu poate avea ceva de spus împotriva lui în timpul unui proces", a afirmat Dragnea. "Vor pierde capacitatea de a exercita presiuni asupra judecătorilor, iar judecătorii nu vor mai trebui să se teamă.Când se întâmplă această schimbare, dosarul investigatorului asupra judecătorului, dacă are dosar, va fi discutat de o altă instituţie, nu de către DNA sau procurori", a mai spus el. Conform liderului PSD, credibilitatea deciziilor instanţelor a fost subminată prin dezvăluirea protocoalelor care arată că serviciile de informaţii DNA au colaborat cu SRI, cu asociaţia magistraţilor şi cu alte organe judiciare, "În ce ţară democratică puteţi găsi protocoale secrete între serviciile de informaţii şi curtea supremă de judecată, Consiliul superior al magistraturii, Parchetul General şi DNA", a spus el. "Au existat ofiţeri în serviciul de informaţii care au declarat că au tratat dreptatea ca un , pentru a cita un oficial senior SRI”, a mai spus liderul PSD.