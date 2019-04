Dragnea: Rovana Plumb şi Natalia Intotero trebuie să îşi prezinte demisia din guvern înainte de campania electorală

Lucian Alecu

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat vineri că miniştrii Rovana Plumb şi Natalia Intotero vor părăsi cabinetul înainte de campania electorală, pentru că nu este de acord ca acestea să aibă "la dispoziţie infrastructura guvernamentală".



"Da (n.r. - va exista remaniere). Cele două colege din guvern - Rovana Plumb şi Natalia Intotero. Eu nu sunt de acord să mergă în campanie electorală având la dispoziţie infrastructura guvernamentală. Deci, înainte de a începe oficial campania electorală, cele două colege trebuie să îşi prezinte demisia din Guvern. Am vorbit cu dumnealor înainte de a se adopta listele şi sper să-şi ţină cuvântul şi nu ne vor pune într-o situaţie delicată", a declarat Dragnea la Călăraşi.



Întrebat în context dacă premierul Viorica Dăncilă îl susţine pe ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, Dragnea a spus: "Am un răspuns clar şi sec: Nu mă interesează!".



El a detaliat apoi o discuţie avută cu Tudorel Toader pe tema ordonanţelor privind Codurile penale, apreciind că percepţia publică conform căreia ar exista presiuni asupra ministrului Justiţiei "este proastă sau greşită sau mincinoasă". "L-am întrebat chiar marţi pe domnul Toader, de faţă cu doamna Dăncilă, cu domnul Tăriceanu: 'Am făcut vreodată presiuni asupra dumneavoastră?' 'Nu'. 'Fac acum presiuni asupra dumneavoastră? ' Nu'. 'Multă sănătate şi succes!'. Pur şi simplu voiam să închidem acest subiect", a detaliat preşedintele PSD.



El a menţionat că la următorul Comitet Executiv Naţional al PSD se va discuta despre stadiul organizării şi pregătirii alegerilor europarlamentare din 26 mai. AGERPRES