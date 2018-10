Dragnea: Sper ca într-un termen rezonabil să existe o întâlnire în coaliţie pentru a se debloca ordonanţa privind FSDI

Preşedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, şi-a exprimat speranţa, după ce a participat la o întâlnire cu oficiali de la Varşovia pe tema experienţei poloneze în ceea ce priveşte Fondul de Dezvoltare, ca în termen rezonabil să aibă loc o întâlnire în coaliţia de guvernare pentru a se debloca ordonanţa referitoare la Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii.



"Eu sper - şi eu, şi doamna prim-ministru, şi colegii noştri - ca într-un termen rezonabil să aibă loc o întâlnire în coaliţie, la Guvern, pentru a se debloca ordonanţa care să reglementeze posibilitatea înfiinţării unor companii, unor firme care să funcţioneze ca un Fond de Dezvoltare şi Investiţii. (...) Am înţeles că e nevoie de o înţelegere mai bună şi s-a solicitat să există o întâlnire cu cei doi oficiali din Polonia - şi cred că a fost o idee bună, orice schimb de experienţă este bun - cred că trebuie să mai facem una sau mai multe întâlniri până când se ajunge la o formă finală sau până când temerile care au stat la baza, mă rog, nesusţinerii acelei ordonanţe au dispărut sau se fac modificările ca să nu mai existe aceste temeri", a arătat el, la Palatul Parlamentului.



Dragnea a adăugat că "temerile" ALDE pe acest subiect nu sunt incorecte sau de criticat şi a menţionat totodată că este vorba despre "o decizie majoră" din punctul de vedere al PSD.



"Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii, despre care mulţi şi-au dat cu părerea, din opoziţie şi nu numai, este unul dintre principalele instrumente pentru ca România să poată să îşi atingă obiectivele de dezvoltare strategică pe termen lung şi ţinem neapărat ca acest obiectiv să se îndeplinească şi suntem deschişi, determinaţi să purtăm oricâte discuţii sunt necesare, pentru ca toţi să înţelegem că asta este o cale corectă şi, dacă este ceva de modificat, nimeni nu se opune să modificăm. Ideea este să modificăm în sensul îmbunătăţirii, dacă e cazul", a precizat Dragnea.



Pe de altă parte, preşedintele PSD a declarat, în urma întâlnirii în format extins, la care au participat ministrul investiţiilor şi dezvoltării din Polonia, Jerzy Kwiecinski, preşedintele Fondului Polonez pentru Dezvoltare, Pawel Borys, preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, şi reprezentanţi ai ministerelor de resort din România, că în cele două ţări sunt propuse modele diferite în ceea ce priveşte Fondul de Dezvoltare.



"Eu cred că toată lumea a înţeles în seara asta că vorbim de două lucruri diferite. Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii, cum a fost prezentat în campania electorală de către noi şi cum a fost aprobat în programul de guvernare de către noi, este diferit de ceea ce funcţionează în Polonia, respectiv Fondul polonez de Dezvoltare. Sunt alte reguli. Sigur că au aceleaşi obiective, de dezvoltare a ţării, reprezintă un vehicul important pentru a finanţa, pentru a susţine, a stimula domenii strategice prioritare pentru dezvoltarea ţării respective, dar sunt gândite pe modele diferite", a spus el.



Întrebat care a fost rolul discuţiei, Dragnea a replicat: "Nu ştiu, nu am organizat-o eu. Eu am participat cu mare drag".



"Din punctul meu de vedere, da (a fost o întâlnire constructivă - n.r.). Adică eu cred că toţi am înţeles acelaşi lucru", a mai spus el. AGERPRES